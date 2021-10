Dopo la pausa nazionali, la Juventus di Massimiliano Allegri attende la Roma allo Stadium nel big match dell'ottava giornata di Serie A. Nella consueta conferenza stampa della vigilia, l'allenatore bianconero chiarisce subito i tempi di recupero dei suoi due attaccanti, Paulo Dybala e Alvaro Morata, che si sono infortunati in Juve-Samp:

"Morata oggi si allenerà con la squadra ma dipende quanti rischi avrà ad essere a disposizione. Non vogliamo vanificare il lavoro dello staff medico. Dybala assolutamente no, è molto più indietro rispetto ad Alvaro. Potrà tornare tra una settimana, massimo 10 giorni. Si pensava che potesse tornare prima, ma in dinamiche muscolari bisogna essere prudenti”.

Sulla Roma

Serie A Milan: Ibra convocato per il Verona. Torna anche Krunic UN' ORA FA

"Oggi per la prima volta vedo tutta la squadra assieme in vista di questa partita. Ieri sera sono arrivati i sudamericani. Domani è una partita importante, fino alla prossima sosta avremo sette partite in cui sarà fondamentale raccogliere punti per non allontanarsi dalle prime posizioni. Inutile fare polemiche sui calendari: se si deve giocare si scende in campo e le partite vanno affrontate con serenità. Quando ci sono i problemi vanno trovate le soluzioni. Mourinho ha dato carattere alla Roma. Lui è così, è un personaggio ma non è una sfida tra me e lui. E’ un valore aggiunto per la sua squadra e il campionato italiano. La Roma è verticale, attacca bene gli spazi, ha buoni tiratori. Loro hanno tecnica e fisicità, sono pericolosi sulle palle inattive. Noi dovremo subito riaccendere l’interruttore, altrimenti rischiamo di romperci le ossa".

Su Ramsey, Kean e Kaio Jorge

"Ramsey? Non ho avuto nessun chiarimento perché non c’è da chiarire nulla. Su di lui conto molto, ci faccio affidamento. Kean sta bene, Kaio Jorge non ha i 90’ però è un ragazzo sveglio. Se non ce la facesse Morata, le soluzioni dall’inizio sarebbe Kean, Kaio o Bernardeschi da punta".

Sulla positività al Covid di Rabiot

"Esprimere un parere sul Covid è impossibile perché ogni giorno c'è qualcuno che purtroppo è positivo. Dispiace molto per la sua assenza di domani, perché stava crescendo. In questi giorni non giocherà così sarà riposato per le prossime partite".

Allegri: "Arthur alza il livello di qualità della squadra"

Serie A Sarri: "Con l'Inter mi aspetto una reazione da uomini" UN' ORA FA