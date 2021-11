Tra prestazioni altalentanti e stato di forma non sempre ottimale, l'inizio di stagione di Weston McKennie non è stato certo da incorniciare. A confermarlo è stato lo stesso centrocampista americano della Juventus, che al The Athletic ha rivelato come negli ultimi mesi non se la sia passata affatto bene: "Stiamo cercando di riparare nel miglior modo possibile, è stato un momento difficile e lo è ancora. Personalmente, ammetto che non sia stato un buon inizio di stagione per me: il primo paio di mesi è stato terribile, soprattutto venendo da una stagione come quella che ho fatto l’anno scorso. C’erano molte aspettative e tanta pressione".

La fiducia ritrovata

McKennie sia di nuovo in crescita: due gol nelle ultime giornate "Penso che tutte le cose che mi sono successe negli ultimi mesi sicuramente hanno pesato un po’ perché le mie performance si alimentano anche dal mio livello di fiducia in me stesso, da quello che sento e nella fiducia che sento dallo staff tecnico. Se sento che qualcuno mi dà quella fiducia, è allora che riesco a dare il mio meglio. Ed è sicuramente quello che penso di aver trovato, alla fine, per poter dire: sarò me stesso. Giocherò nel modo in cui so giocare e tornerò a giocare con la mentalità che ho sempre avuto. Sta funzionando per me, e spero che continui a funzionare". Nelle ultime settimane, però, le recenti uscite di campionato hanno dimostrato comesia di nuovo in crescita: due gol nelle ultime giornate contro Sassuolo Verona , l'obiettivo - adesso - sarà riportare i bianconeri al successo:

