Domenica sera allo Stadium va in scena il big match della quarta giornata di Serie A 2021-22: si affrontano Juventus e Milan in una delle grandi classiche del nostro calcio, una delle partite più attese della stagione. I bianconeri di Massimiliano Allegri e i rossoneri di Stefano Pioli , reduci dagli impegni settimanali in Champions League, si presentano all'appuntamento con una classifica opposta: la Juve ha conquistato un solo punto nelle prime 3 giornate (il 2-2 a Udine), mentre il Diavolo viaggia a punteggio pieno dopo i successi in serie contro Sampdoria, Cagliari e Lazio. Chi riuscirà a spuntarla? Per capirlo abbiamo messo a confronto le due formazioni reparto per reparto, giocatore per giocatore. In attesa del fischio d'inizio, ecco gli 11 duelli della gara analizzati sulla carta. Le regole d'ingaggio: i segni 1 e 2 indicano rispettivamente la prevalenza della squadra di Allegri o di quella di Pioli, il segno X un sostanziale equilibrio. Nel giudizio si è tenuto conto sia del valore assoluto dei giocatori, sia del loro attuale stato di forma.

Szczesny vs Maignan: 2

Pochi dubbi sulla prevalenza del portiere rossonero su quello juventino. L'avvio di campionato di Szczesny è stato da incubo e il clean sheet in Champions League a Malmoe, peraltro contro un avversario tutt'altro che irresistibile, non può spostare più di tanto l'ago della bilancia. Maignan, dal canto suo, sta mettendo in mostra doti molto interessanti, gioca con grande sicurezza anche con i piedi e ha subito un solo gol in 3 partite di campionato. Il duello in questo momento lo vince lui, non c'è dubbio. Tutto questo, fatto salvo che ci sarà Maignan in campo, visti i problemi fisici evidenziati dal portiere francese negli ultimi giorni.

Mike Maignan durante Milan-Lazio - Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images

Danilo vs Florenzi: 1

Duello che vede prevalere il brasiliano della Juventus che, dopo il tentativo fallito nelle vesti di regista davanti alla difesa contro l'Empoli, ha dato garanzie di affidabilità come terzino destro. Momento non particolarmente brillante invece per Florenzi (che non sta nemmeno bene fisicamente), che sia in rossonero che con la maglia della Nazionale ha messo in mostra uno stato di forma non eccezionale.

Chiellini vs Romagnoli: 1

L'esperienza e l'orgoglio di Chiellini possono fare la differenza in partita come questa dove sono vietati cali di attenzione e ogni minima sbavatura rischia di essere pagata cara. Il bianconero si fa quindi preferire a Romagnoli, anche se il centrale del Milan (rigettato nella mischia da Pioli contro il Cagliari) ha dato l'ennesima prova di essere un professionista serio e di non avere affatto staccato la spina nonostante le gerarchie di un tempo siano cambiate.

Leonardo Bonucci durante Napoli-Juventus - Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images

De Ligt vs Tomori: 2

Il centrale olandese non è stato protagonista di un avvio di stagione particolarmente brillante, con alcune imprecisioni in marcatura e in uscita palla al piede. Il milanista si fa quindi preferire innanzitutto per continuità di rendimento: finora infatti ha giocato sempre e non ha sbagliato praticamente nulla, mostrando un ottimo affiatamento sia con Kjaer che con Romagnoli. La decisione del Milan di riscattarlo a titolo definitivo dal Chelsea, quindi, appare a oggi molto sensata.

Alex Sandro vs Theo Hernandez: 2

A Malmoe il brasiliano della Juventus ha sfoderato una prestazione da Champions e ha dimostrato che, se la testa è quella giusta, è un giocatore in grado di fare la differenza soprattutto nelle sortite offensive. La nostra preferenza, tuttavia, va al terzino sinistro francese del Milan, forse non ancora così sfolgorante come siamo soliti vederlo, ma il solito treno imprendibile quando parte testa bassa e palla al piede. Devastanti un paio di coast to coast contro Cagliari e Lazio. Gli manca ancora un pizzico di continuità, ma il duello è suo.

Cuadrado vs Saelemaekers: 1

Il belga del Milan è l'emblema della squadra di Pioli per spirito di sacrificio e disciplina tattica. Fatta questa premessa doverosa, tuttavia, è impossibile non preferirgli il colombiano della Juventus, che con le sue accelerazioni si sta rivelando una certezza anche in queste prime uscite stagionali. Passano gli anni, cambiano gli allenatori, ma Cuadrado si conferma indispensabile sia che giochi da terzino, sia da esterno più alto.

Locatelli vs Kessié: 1

Qui qualcuno potrà storcere il naso, ma ad avere la meglio è il neo acquisto della Juventus, autore di due ottime prestazioni sia nella sfortunata trasferta di Napoli sia a Malmoe al debutto in Champions League. Disinvolto nelle giocate, utilissimo nella fase di recupero palla, Locatelli ha già conquistato con pieno merito la fiducia di Allegri. Parabola opposta (e discendente) per Kessié, che è la brutta copia del giocatore ammirato la scorsa stagione. Che sulle sue prestazioni stia influendo anche la telenovela del rinnovo? In attesa di conoscere la risposta, il duello lo vince Locatelli.

Franck Kessié durante Milan-Lazio - Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images

Bentancur vs Tonali: 2

Il centrocampista uruguaiano non si è mosso male in queste prime uscite: non ha incantato, ma non ha nemmeno commesso sbavature clamorose. Tonali, dal canto suo, ha letteralmente stupito tutti prendendo in mano il centrocampo del Milan con un paio di prestazioni super (contro Cagliari e Lazio). Una trasformazione clamorosa rispetto al giocatore timido ammirato fino a pochi mesi fa, al punto che la sua assenza ad Anfield si è avvertita eccome.

Rabiot vs Leao: 2

Agiranno entrambi sulla corsia di sinistra, anche se evidentemente con attitudini e compiti diversi. Qui l'uno contro uno non può che essere vinto dal portoghese del Milan, uno dei protagonisti di questo avvio di stagione (2 gol e un assist per lui). Le sue accelerazioni possono senza dubbio rappresentare una delle chiavi tattiche del big match di domenica sera.

Rafael Leao esulta dopo il gol in Milan-Lazio - Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images

Dybala vs Brahim Diaz: 1

Sfida ad alto contenuto tecnico che vede prevelare la Joya, anche se questo è un 1 che si avvicina più a un 1X. Partito Cristiano Ronaldo, Dybala deve necessariamente essere rimesso al centro del progetto Juve e le prime apparizioni stagionali, seppure tra alti e bassi, lasciano ben sperare. Anche Diaz sta stupendo in positivo e si sta meritando la maglia numero 10 del Milan, ma l'ago della bilancia pende leggermente dalla parte del bianconero.

Morata vs Rebic: X

Alvaro Morata ha il piede caldo e il killer instinct dei momenti migliori: gol a Napoli in campionato e gol a Malmoe in Champions a stretto giro di posta. Di fronte, però, ha un Ante Rebic che si sta letteralmente prendendo sulle spalle l'attacco del Milan: il croato si sta adattando a fare il centravanti con risultati più che buoni (doppio assist contro la Lazio e gran gol a Liverpool). La sfida finisce in parità.

