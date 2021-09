Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud non saranno presenti nella lista dei convocati per la super sfida dell'Allianz Stadium. Alla vigilia di Juventus-Milan , big match della quarta giornata di Serie A, mister Stefano Pioli ha risposto alle domande dei giornalisti dalla sala conferenze di Milanello. Ecco gli stralci salienti. La rivelazione?non saranno presenti nella lista dei convocati per la super sfida dell'Allianz Stadium.

Sulla reazione di Liverpool

"Sì, ma ci siamo scottati a Liverpool ad inizio partita. Con noi anche i nostri tifosi. C'era tutto al top e abbiamo fatto fatica, la realtà è che una squadra in difficoltà ha saputo reagire contro un avversario fortissimo. Ma dobbiamo essere consapevoli che c'è ancora differenza. Abbiamo vinto in campionato perché abbiamo messo più qualità dei nostri avversari, a Liverpool abbiamo perso per questo. Mi auguro che ci possa far crescere tanto".

Sulla partenza falsa della Juve

"Mi fa piacere ritrovare Max, un grande allenatore e una persona molta intelligente. Era difficile aspettarsi una Juve in questa situazione, ma non credo che domani saremo favoriti. La Juve ha grandi campioni e grande tradizione, mi auguro che sia molto equilibrata. Chi giocherà il calcio migliore avrà più possibilità di vincere".

Ibra e Giroud out

"Ibra vorrebbe essere Superman ma ancora non ci riesce. Non ha avuto grandi miglioramenti, non ci sarà domani così come non ci sarà Giroud che ha avuto una lombalgia nel post Liverpool".

Su Diaz e Tomori

"Hanno grandissima qualità e disponibilità, sono alla ricerca del dettaglio in più per continuare a crescere. Hanno sfruttato bene l'esperienza in un campionato nuovo, non è facile adattarsi così velocemente. Sono ragazzi di qualità e molto seri".

Milan favorito per lo Scudetto?

"Noi ci sentiamo di essere una squadra forte, ci prepariamo per vincere sempre. Mercoledì abbiamo trovato qualcuno più forte di noi, sarà uno stimolo per alzare ancora di più il ilvello. In Serie A la competitività è molto alta, le prime 7 sono molto vicine come valori sulla carta. Il campo determina, domani dovremo cercare di essere migliori dei nostri avversari".

Sul fantasma di Donnarumma

"Non abbiamo nessun fantasma, sappiamo cosa ha dato Gigio per questa squadra. Abbiamo un grande portiere, mi piace tantissimo per come affronta il lavoro quotidiano e la partita. Ha fatto tutto molto in fretta nonostante sia arrivato tardi per gli Europei, ha un grandissimo pregio: vuole sapere tutto ed è molto curioso. Abbiamo un portiere forte, deve continuare così".

Su Messias e Pellegri

"Arriverà il momento quando sarà il momento giusto, quando saranno nelle condizioni di aiutare la squadra. Messias ancora non lo è ed è un peccato, Pellegri invece sta bene ed è disponibile. Può essere che sarà domani la sua prima presenza. Ha belle caratteristiche, un bell'atteggiamento".

Su Raiola

"Raiola fa il suo lavoro, io il mio. Sono d'accordo con Raiola che Alessio sia un grande difensore, manderò in campo tutti quelli che sono motivati e per ora sono tutti concentrati sul campo".

Pioli: "A questi livelli ci manca ancora qualcosa"

