Juventus-Napoli, match valido per la 20a giornata di Serie A, si é concluso con il punteggio di 1-1 allo Stadium. Al vantaggio di Mertens ha risposto la rete di Chiesa nella ripresa. Un risultato tutto sommato giusto, tra due squadre che non hanno impressionato a livello tecnico e hanno sopperito alle assenze con alcune giocate individuali. Piú squadra comunque il Napoli, privo di cinque titolari (Osimhen, Ruiz, Anguissa, Koulibaly e Mario Rui), molto frenetica la Juventus. Allegri ha provato con i cambi a modificare le sorti di un match messo in salita dal vantaggio azzurro nel primo tempo, ma dopo il pareggio la formazione bianconera si é confermata imprecisa, sterile in attacco e ansiosa. Rimangono cinque i punti di svantaggio in classifica per la Juventus, che nel prossimo turno fará visita alla Roma.

Il tabellino di Juventus-Napoli 1-1 (primo tempo 0-1)

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Rugani, Alex Sandro (Dal 75' De Sciglio); McKennie, Locatelli, Rabiot (Dal 66' Bentancur); Chiesa (Dal 81' Kulusevski), Morata (Dal 75' Kean), Bernardeschi (Dal 66' Dybala). All. Allegri

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Ghoulam; Lobotka, Demme; Politano (Dal 76' Elmas), Zielinski, Insigne; Mertens (Dal 88' Petagna). All. Spalletti

Arbitro: Sozza (Irrati al VAR)

Gol: 23' Mertens (N), 54' Chiesa (J)

Assist: Politano,

Ammoniti: Alex Sandro, Demme

Dries Mertens esultanza Credit Foto Getty Images

La cronaca in 6 momenti chiave

5' - Occasione JUVENTUS. Corner da sinistra e stacco di MCKENNIE tutto solo in mezzo. Mette a lato l'americano.

23' - MERTENS! GOL! 0-1 Napoli. Lancio lungo per Politano, Alex Sandro si addormenta, palla a MERTENS che finta, siede Alex Sandro e poi calcia in diagonale. Szczesny sfiora, ma non puó nulla.

38' - Gran parata di SZCZESNY! Insigne apparecchia per ZIELINSKI, che calcia bene dal limite. Alza in corner il polacco.

54' - CHIESA! GOL! 1-1 Juventus! Gran palla Cuadrado per McKennie, l'americano crossa in mezzo, Rrhamani respinge anticipando a Morata, palla a CHIESA, che calcia col mancino. Tiro deviato da Lobotka che beffa Ospina.

56' - Doppia occasione JUVENTUS. Primo Chiesa col destro, respinge OSPINA, poi raccoglie MCKENNIE e calcia da fuori. Palla larga, ma non di molto.

64' - MERTENS! Riceve dopo un rimpallo e calcia col mancino. Bravo SZCZESNY a respingere.

Federico Chiesa esulta per il gol segnato al Napoli, Juventus-Napoli, Serie A 2021-22, Getty Images Credit Foto Getty Images

MVP del match

Dries MERTENS – Svaria su tutto il fronte offensivo del Napoli, con il piglio di un furetto e l’intelligenza di uno che ne ha viste passare tante. Il gol è un’eccellente combinazione di tecnica e potenza. Uomo partita.

Fantacalcio

PROMOSSO: Chiesa. E chi se non lui. Pesca il solito gol salva-Juve, rientro decisivo.

BOCCIATO: Alex Sandro. L'ennesima prestazione incolore, imprecisa, incomprensibile, in ritardo sul gol di Mertens, lascia sempre spazio a Politano.

La statistica

Juventus e Napoli non pareggiavano una sfida di Serie A dall'aprile 2017, mentre l'ultimo pareggio in casa dei bianconeri risaliva al maggio 2011.

