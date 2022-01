Juventus-Napoli è nuovamente appesa a un filo, a rischio rinvio. L’Asl del capoluogo campano sta monitorando la situazione legata ai contagi da Covid degli azzurri per capire se c’è ancora la possibilità di salire sull’aereo per Torino oppure se il focolaio costringerà le autorità sanitarie a bloccare la trasferta della squadra partenopea Un anno e mezzo dopo, ci risiamo.è nuovamente appesa a un filo, a rischio rinvio. L’Asl del capoluogo campano sta monitorando la situazione legata ai contagi da Covid degli azzurri per capire se c’è ancora la possibilità di salire sull’aereo per Torino oppure se il focolaio costringerà le autorità sanitarie a bloccare la trasferta della squadra partenopea come successo già nell’ottobre del 2020

A far scattare l’allarme riguardo alla partitissima dello Stadium , in programma giovedì 6 gennaio alle 20.45, è stato l’ultimo giro di tamponi da cui sono emerse le positività del tecnico Spalletti, Mario Rui, Kevin Malcuit oltre che di un membro del gruppo squadra, un magazziniere e di un giocatore della Primavera.

Ad

Serie A L'ASL blocca la Salernitana, il club chiede il rinvio 16 ORE FA

Il timore è che la lista si possa allungare ridestando i fantasmi del celebre Juve-Napoli del campionato 2020-21 posticipato a data da destinarsi per l’intervento delle Asl partenopee. Sarà decisivo il nuovo giro di tamponi in programma oggi, nel caso emergessero nuove positività l’intervento a gamba tesa dell’Asl sarebbe inevitabile.

A rischio blocco anche Verona, Udinese e Torino: il Venezia si presenterà all’Arechi ma si giocherà?

Nonostante la Lega Serie A, abbia chiaramente fatto intendere che non ha la minima intenzione di concedere rinvii o spostamenti delle partite in programma il 6 gennaio, il campionato barcolla e oltre alla sfida dello Stadium, traballano anche altre tre partite. La sfida più a rischio è quella di Salerno, la squadra di Colantuono conta 11 casi e i loro contatti stretti sono stati messi in quarantena. La Asl ha considerato quello campano un vero e proprio cluster e, nonostante il Venezia – per bocca del vicepresidente Cardinaletti abbia già fatto intendere che i lagunari si presenteranno all’Arechi per “senso di responsabilità” – le chance che la partita si giochi sono ridotte al lumicino.

L'esito dei tamponi dirà se tutte le partite del 6 gennaio si giocheranno o no Credit Foto Getty Images

Interventi dell’Asl potrebbero esserci anche nel caso in cui oggi emergano nuove positività dai tamponi di Torino (5 giocatori + 2 membri dello staff) atteso a Bergamo, Verona (8 giocatori + 2 membri dello staff positivi) che sarà impegnato al Picco contro lo Spezia e Udinese (7 giocatori + 2 membri dello staff) che sarà di scena al Franchi contro la Fiorentina. Possibile che, come accaduto già per Udinese-Salernitana prima della sosta di Natale, assisteremo a scene con elementi di una squadra in campo e partite saltate ma difficilmente a sconfitte a tavolino, memori delle decisioni della passata stagione del Collegio di Garanzia. Insomma il rischio cortocircuito è dietro l’angolo e non resta che aspettare e attendere i responsi dei tamponi in programma oggi.

Spalletti: "Il Napoli nelle difficoltà non molla ma..."

Calciomercato Le 5 trattative che vi siete persi oggi (04/01) 11 ORE FA