È da quattro settimane che la Juventus subisce pochi gol. Dopo il periodo del doppio 3-2 ai danni di Spezia e Sampdoria, posizionato a fine settembre, Massimiliano Allegri ha registrato il suo reparto difensivo producendo quattro "corto musate" e il pareggio di San Siro . La squadra ha ritrovato la propria solidità, ha messo in ghiaccio il girone di Champions e ha scalato la classifica di Serie A fino al sesto posto (-3 dal terzo).

Ad

Dobbiamo migliorare nella fase offensiva (Dybala)

Serie A Allegri: "Inter favorita per lo Scudetto. Dybala a disposizione" 23/10/2021 A 10:31

Dall'altro lato dalla medaglia, però, c'è una fase offensiva ancora troppo povera per fare la differenza ad alto livello. La Juventus è il tredicesimo attacco della Serie A, e ha segnato meno di Empoli, Bologna, Genoa, Hellas Verona e Sampdoria. Produce 2.22 azioni da gol sui 90 minuti (14° dato in Serie A), mettendosi alle spalle solo Salernitana, Venezia, Spezia, Udinese, Cagliari e Sampdoria: la zona salvezza.

Contro l'Inter è arrivata l'ennesima dimostrazione di questo. La Juventus ha creato 0.18 xG in open play (cioè escludendo il rigore e altri calci piazzati), Morata ha toccato la miseria di 28 palloni (90 minuti di utilizzo) mentre Kulusevski ha faticato ad arrivare a 20 (65 minuti in campo): dati troppo bassi per competere.

Il pareggio finale, che ha salvato la situazione, è arrivato quasi solo per merito di Paulo Dybala. L'argentino, al rientro dopo lo stop per infortunio, gravitando tra mediana e trequarti, ha facilitato la manovra bianconera distribuendo due passaggi chiave (il migliore in casa Juve), effettuando due dribbling (il migliore insieme a Cuadrado) e creando i presupposti per due occasioni da gol (il migliore del match).

"Per come era messa la partita è un punto importante: siamo la Juventus vogliamo sempre vincere, ma va bene così - ha detto la Joya al termine del Derby d'Italia. Dobbiamo migliorare nella fase offensiva, non sempre segnare un gol a partita basterà".

Chiesa e Dybala insieme

La mezz'ora finale giocata dall'argentino e da Chiesa, insieme, è un buon punto di partenza per aumentare quei dati offensivi citati poco fa. I due sono indubbiamente il faro offensivo di questa stagione, e dalla loro connessione - unita a quella dei compagni di squadra che dovranno aggredire l'area di rigore (McKennie su tutti, ma anche Bentancur) - potrebbe nascere una scossa elettrica quasi impareggiabile per il resto della Serie A. L'anno scorso contro il Milan, ad esempio, i due avevano dominato la scena.

Allegri ha tanta qualità a disposizione. Dopo aver registrato la difesa, adesso bisogna puntare all'attacco. Il futuro dei bianconeri passa soprattutto da lì.

Allegri: "Giocano Dybala, Chiesa e Perin, ma non dico altro"

Serie A Chiesa o Lautaro: chi è il pezzo più pregiato del campionato italiano? 23/10/2021 A 09:18