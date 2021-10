Allegri e Mourinho hanno preteso tanta intensità da parte delle proprie squadre. Roma ancora in costruzione, anche se Mou sa bene cosa vuole dai propri giocatori ma, paradossalmente, è stata la Juventus a sembrare più 'squadra'. Nonostante le tante polemiche ad inizio stagione e gli ovvi cambi rispetto alla gestione Pirlo, la Juve sta tornando a fare la Juve e non è un dato così strano vedere ora Moise Kean che riesce a battere, in maniera rocambolesca, Rui Patricio, anche Veretout sin qui letale dal dischetto. Nella ripresa la Roma ci ha provato a riportarsi in partita, ma manca ancora qualcosa ai giallorossi che perdono un altro big match dopo Ci aspettavamo una partita forse troppo tattica e, invece,hanno preteso tanta intensità da parte delle proprie squadre. Roma ancora in costruzione, anche se Mou sa bene cosa vuole dai propri giocatori ma, paradossalmente, è stata la Juventus a sembrare più 'squadra'. Nonostante le tante polemiche ad inizio stagione e gli ovvi cambi rispetto alla gestione Pirlo, la Juvee non è un dato così strano vedere ora i bianconeri a -1 dal 4° posto . 4a vittoria consecutiva per i bianconeri in campionato, cosa che non capitava dal luglio 2020, dalla gestione Sarri. A decidere il match ci ha pensatoche riesce a battere, in maniera rocambolesca, Rui Patricio, anche se l'MVP è stato Szczesny che beffa unsin qui letale dal dischetto. Nella ripresa la Roma ci ha provato a riportarsi in partita, ma manca ancora qualcosa ai giallorossi che perdono un altro big match dopo il ko nel derby con la Lazio di qualche settimana fa. Non sono però mancate le polemiche per il gol annullato ad Abraham: Orsato ha convinto con la sua direzione di gara

Tabellino

Juventus-Roma 1-0 (1-0 primo tempo)

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Bernardeschi (76' Arthur), De Sciglio (88' Alex Sandro); F.Chiesa (71' Kulusevski), Moise Kean (71' Morata). All. Massimiliano Allegri

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, G.Mancini, Ibañez, Matías Viña; Cristante, Veretout (81' Shomurodov); Zaniolo (26' El Shaarawy), Lo.Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. All. José Mourinho

Marcatori: 16' Moise Kean (J)

Arbitro: Daniele Orsato di Schio

Ammoniti: 42' Szczesny, 45+3 Abraham, 49' De Sciglio, 70' El Shaarawy, 85' Shomurodov, 87' Danilo, 89' G.Mancini, 90+3 Karsdorp

Espulsi: nessuno

La cronaca in 5 momenti

6' SZCZESNY DICE DI NO - Occasione per la Roma con il colpo di testa di Mancini su assist di Pellegrini, Szczesny risponde presente.

16' GOL DI KEAN - De Sciglio crossa in mezzo trovando Bentancur che va di testa e serve in modo involontario Kean che la sfiora quanto basta per battere Rui Patricio. Regolare la posizione dell'attaccante juventino e 1-0 per i padroni di casa.

Moise Kean esulta con Bernardeschi per il gol in Juventus-Roma - Serie A 2021/2022 Credit Foto Getty Images

44' SZCZESNY PARA IL RIGORE A VERETOUT - Occasionissima per il pareggio, ma Szczesny si supera parando il rigore a Veretout. Tutto nato dal fallo dello stesso Szczesny su Mkhitaryan servito involontariamente da Danilo (non era infatti in fuorigioco perché non c'è stato assist di Abraham, ma del giocatore della Juve).

Szczesny festeggiato dai suoi compagni dopo il rigore parato a Veretout in Juventus-Roma - Serie A 2021/2022 Credit Foto Getty Images

48' KEAN SI MANGIA IL 2-0 - Fantastica rovesciata di Bernardeschi, para Rui Patricio, occasione di tap-in per Moise Kean che spara alto.

63' CI PROVA BERNARDESCHI - Cuadrado appoggia per Bernardeschi che va col sinistro da fuori, mancino potente che sfiora il palo alla sinistra di Rui Patricio.

Il momento social

Grandi polemiche...

La statistica chiave

13 - Si interrompe la striscia positiva di Veretout dal dischetto. Dal suo arrivo alla Roma aveva fatto 13 gol su 13 tentativi in campionato: primo errore a causa della parata di Szczesny.

MVP

Wojciech SZCZESNY - Respinge il rigore di Veretout, che lui stesso aveva causato con un fallo. Intervento decisivo. Sicuro nelle uscite, alte e basse.

Szczesny para il rigore a Veretout in Juventus-Roma - Serie A 2021/2022 Credit Foto Getty Images

Fantacalcio

Promosso: Federico BERNARDESCHI - Vivace nel primo tempo, anche se troppo impreciso. Inizia la ripresa con una super rovesciata respinta da Rui Patricio, entra nel vivo del gioco, va al tiro da fuori. Molto bene.

Bocciato: Roger IBAÑEZ - Non bene sul primo gol bianconero. Perde la posizione e viene superato dal pallone. La fisicità di Kean non lo lascia tranquillo.

Le pagelle di Juventus-Roma

La moviola di Juventus-Roma

Le nuove maglie della Serie A 2021-2022

