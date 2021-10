Domenica alle 20:45 all'Allianz Stadium di Torino va in scena Juventus-Roma, il match più succoso dell'ottava giornata di Serie A 2021-22. Gli impegni con le nazionali hanno lasciato tante questioni aperte: dall'infortunio di Abraham alle condizioni dei lungodegenti di casa Juve come Dybala e Morata ; ma anche tutti gli interrotavi legati ai giocatori in rientro dal Sudamerica . Chi riuscirà a spuntarla? Per capirlo abbiamo messo a confronto le due formazioni reparto per reparto, giocatore per giocatore. In attesa del fischio d'inizio, ecco gli 11 duelli della gara analizzati sulla carta. Le regole d'ingaggio: i segni 1 e 2 indicano rispettivamente la prevalenza della squadra di Allegri o di quella di Mourinho, il segno X un sostanziale equilibrio. Nel giudizio si è tenuto conto sia del valore assoluto dei giocatori, sia del loro attuale stato di forma.

Szczesny vs Rui Patricio: 2

L’inizio di stagione di entrambi è stato piuttosto evidente. Sebbene Rui Patricio non abbia fatto nulla di clamoroso, il periodo negativo di Szczesny è stato evidente ed ha contribuito a levare alla Juventus anche qualche punticino. Al momento il campo parla chiaro: è più affidabile il portoghese, sebben in linea di massima, Szczesny, sia un portiere più forte.

Danilo vs Karsdorp: X

Il brasiliano era stato uno dei migliori lo scorso anno nella – disastrosa – annata bianconera, ma in questa stagione non si è ancora riproposto con quella costanza. Vale anche per Karsdorp però, che al di là dell’assist nel match col Verona non ha ancora mostrato dal punto di vista offensivo tutta la qualità che avevamo visto nella passata stagione. Alla distanza dunque, il duello, è alla pari.

de Ligt vs Ibanez: 1

Che la Juventus non sia partita nel migliore dei modi è un dato di fatto, che Matthijs de Ligt però abbia giocato una serie di partite ad alto livello lo è altrettanto. E’ una delle note positive dell’inizio della stagione bianconera e sebbene Ibanez abbia portato via un posto da titolare inamovibile nello schieramento di Mourinho, nell’incrocio a distanza tra i due scegliamo l’olandese.

Bonucci vs Mancini: 1

Non è più il Bonucci ‘totale’ di un tempo, ma resta un difensore che, in particolare nelle partite di spessore, può dare ancora qualcosa in più: che sia esperienza, grinta, o abitudine a certi palcoscenici. Mancini sta crescendo, ma tra i due optiamo ancora per lo juventino.

Alex Sandro vs Vina/Calafiori: X

Da capire quale delle due opzioni per Mourinho, con Vina che potrebbe rientrare addirittura sabato. Ad ogni modo, in entrambi i casi, l’Alex Sandro di inizio stagione bianconera non ha messo in mostra particolari spunti. Un giocatore sulla carta ancora superiore ai suoi due diretti concorrenti romanisti, ma che fin qui ha brillato poco. Vale un pareggio.

Bentancur vs Veretout: 2

In regia non c’è paragone: quello è il ruolo del francese, con Bentancur che resta un ibrido buono per tutto ma eccelso in nulla. Punto fermo anche della Roma di Mourinho già dopo quella di Fonseca, il francese ha iniziato con personalità e un buon apporto anche in zona gol. Intelligenza e personalità, ma soprattutto pulizia nel possesso. Proprio quello che servirebbe alla Juventus...

Locatelli vs Cristante: 1

Galvanizzato dal trasferimento alla squadra del cuore ma soprattutto dal gol decisivo del derby col Torino, Locatelli è diventato già punto fermo in un amen alla Juventus. Non che Cristante abbia iniziato male alla Roma – anzi – ma vista la qualità complessiva sul piatto e la capacità di incidere anche in zona rete, prendiamo il secondo.

Cuadrado vs Zaniolo: X

Una sfida alla distanza che sulla carta può fare scintille. Entrambi con una impressionante facilità di corsa, a cui Zaniolo unisce potenza e Cuadrado leggiadria e il giusto pizzico di malizia. Tutti e due però vanno testati, il primo dopo il viaggio transoceanico e il secondo dopo lo stop che l’ha lasciato fuori in nazionale. La qualità per scatenarsi non manca.

Bernardeschi vs Mkhitaryan: 2

Il primo è stato rivitalizzato in estate dalla cura Mancini, a cui deve davvero tantissimo. Alla Juventus però, anche in questo inizio di campionato, non ha combinato nulla di particolare: 0 gol e 0 assist in 6 presenze per un totale di 358 minuti (in campionato). Ecco allora che la scelta torna su Mkhitaryan, giocatore con più qualità complessiva e più capacità di far male.

Chiesa vs Pellegrini: X

Ruoli diversi (e dunque compito ingrato!) stesso avvio di stagione: esaltante. E in mente sovviene quel fantastico contropiede contro la Spagna al termine del quale Chiesa servì il compagno Pellegrini, libero di insaccare a rete. Al momento i due azzurri stanno facendo le fortune delle loro rispettive squadre di club, in uno stato di grazia pressoché totale. La sfida nella sfida conserva dunque il segno X.

Kean vs Shomurodov: 1

Qui la sfida la vince l'attaccante bianconero per questioni legate prevalentemente al curriculum. Nonostante un avvio di stagione non certo scintillante, Moise Kean costituisce una minaccia più credibile rispetto al promettente Shomurodov, che domenica sera peraltro avrà l'ingrato compito di sostituire l'infortunato Abraham.

