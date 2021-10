Juventus che centra la quarta vittoria consecutiva in campionato (non capitava dal luglio 2020). Si può dire che sia tornata la Juventus di Allegri, anche se il tecnico toscano preferisce sottolineare i meriti dei suoi giocatori, Meritava ampiamente il pareggio oggi” facendo eco a Inter: “Tra le due era più importante questa. Adesso pensiamo alla Champions, solo dopo pensiamo alla partita di Milano...”. E sono 4. Dopo Spezia, Sampdoria e Torino, arriva anche il successo sulla Roma con lache centra la quarta vittoria consecutiva in campionato (non capitava dal luglio 2020). Si può dire che sia tornata la Juventus di, anche se il tecnico toscano preferisce sottolineare i meriti dei suoi giocatori, da Szczesny a De Sciglio . Non mancano poi i complimenti alla Roma: “” facendo eco a quanto detto da Mourinho . Poi sull': “”.

Quando giochiamo la palla ci addormentiamo

È un bel risultato, per la terza volta non abbiamo subito gol contro una squadra fisica e tecnica come la Roma. All'inizio abbiamo cercato di andare a prenderli alti, sono stati bravi e piano piano abbiamo cominciato a giocare. Un bel gol, bisogna ancora crescere e far meglio vicino all'area di rigore. Abbiamo tanti giocatori da contropiede, quando giochiamo la palla invece ci addormentiamo un pochino. Abbiamo dato un altro colpetto alla classifica, adesso testa alla Champions. Stasera mancava Morata, de Ligt, Dybala e Rabiot, ma quelli che sono andati in campo hanno fatto bene. Bene lo spirito, è normale che bisogna ancora migliorare. La fase di palleggio è migliore, bisogna saper accelerare

È tornata la Juve di Allegri?

Szczesny oggi ha ridato alla squadra quello che è il suo valore, sta avendo una continuità di rendimento. Abbiamo giocato di squadra e per certi tratti della partita con un buon fraseggio, ma negli ultimi 25 metri dobbiamo migliorare

La Roma meritava il pareggio

È stato complicato giocare contro la Roma, meritavano ampiamente il pareggio però sono partite che giochi sull'episodio. Quando giochi da squadra gli episodi vengono dalla tua parte, ma loro sono tra le migliori del campionato

Bernardeschi ci prova con un sinistro da fuori area in Juventus-Roma - Serie A 2021/2022 Credit Foto Getty Images

Decisivo per il ritorno di Bernardeschi e De Sciglio?

Sono giocatori di qualità, quando vanno in campo devono essere sereni. De Sciglio lo conosco da 10 anni, ha fatto solo la metà della carriera che poteva fare. Se ha fatto questa carriera vuol dire che deve avere qualche limite perché poi gioca delle grandi partite come stasera. Bisogna dare fiducia a questi calciatori

Ora la Champions, ma poi l'Inter che può essere una partita decisiva

Tra le due era importante vincere oggi, vai ad un punto dal 4° posto. Dobbiamo cementare il passaggio del turno e poi ci prepariamo alla sfida di Milano

Allegri: "Calendari congestionati? Bisogna trovare soluzione"

