Abraham preoccupa la Roma. Fra qualche giorno ci sarà la Juventus e l'attaccante della Nazionale inglese ha rimediato un infortunio alla caviglia 15 minuti dopo ha perso l'aereo nel primo pomeriggio ed ha fatto ritorno solo in serata (intorno alle 20.30), facendo slittare gli esami di controllo per verificare preoccupa la Roma. Fra qualche giorno ci sarà lae l'attaccante della Nazionale inglese ha rimediato un15 minuti dopo il suo ingresso in campo contro l'Ungheria . L'ex Chelsea era atteso al rientro nella Capitale, manel primo pomeriggio ed ha fatto ritorno solo in serata (intorno alle 20.30), facendo slittare gli esami di controllo per verificare la reale entità dell'infortunio , ma lui ha subito rassicurato.

Le parole di Abraham

Serie A Veretout: "Vogliamo battere la Juve, con Mourinho si può" UN' ORA FA

Sto bene? Sì. E per la Juventus domenica sera? Sì, penso di farcela

Gli accertamenti saranno comunque decisivi per capire se Abraham potrà essere almeno a disposizione di Mourinho, anche perché il big match si avvicina. Il classe '97 è però fiducioso.

"Forte contusione alla caviglia"

In serata sono stati comunque effettuati gli accertamenti ed è stato riscontrato un "forte trauma contusivo alla regione calcaneare destra".

Non si allenerà nella giornata di giovedì e avrà così a disposizione solo il venerdì e il sabato per tornare in gruppo. Nonostante l'ottimismo del giocatore, resta a forte rischio per la sfida contro la Juventus.

Mourinho e il gesto dell'orecchio dopo Juve-United: "Offeso per 94'"

Serie A Allegri-Mourinho, da "patetico" all'orecchio: tutte le provocazioni 2 ORE FA