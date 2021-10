Sport Mediaset. Questa sarebbe la posizione dell’AIA e del designatore Gianluca Rocchi di fronte alla direzione di gara del fischietto veneto all’Allianz Stadium stando alla ricostruzione del giornalista esperto di questioni arbitrali. La mancata appicazione della norma del vantaggio dopo il contatto Szczesny-Mkhitaryan è stata dunque ritenuta dai vertici arbitrali sicuramente penalizzante nei confronti della squadra di Mourinho, ma alla stregua di un “errore-non errore”. Daniele Orsato non sarà fermato dopo Juventus-Roma , lo riporta Simone Malagutti di. Questa sarebbe la posizione dell’AIA e del designatore Gianluca Rocchi di fronte alla direzione di gara del fischietto veneto all’Allianz Stadium stando alla ricostruzione del giornalista esperto di questioni arbitrali. La mancata appicazione della norma del vantaggio dopo il contatto Szczesny-Mkhitaryan è stata dunque ritenuta dai vertici arbitrali sicuramente penalizzante nei confronti della squadra di Mourinho, ma alla stregua di un “errore-non errore”.

"La conseguenza di queste valutazioni - sempre secondo Malagutti - è che l’AIA, pur ammettendo che i giallorossi ne escano penalizzati, non se la sente di bocciare la prova di Orsato: ammette che sarebbe stata opportuna un po’ di pazienza e una migliore lettura della situazione, ma la prestazione dell’arbitro veneto non viene ritenuta nel complesso negativa e quindi non porterà alla sospensione." Non resta che attendere le decisioni ufficiali.

