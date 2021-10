La giornata si chiude con unimportantissimo per la classifica. La squadra dinon si vuole fermare e, dopo tre successi consecutivi in campionato, vuole continuare la propria serie per accorciare sulle prime posizioni. Così come lache, se dovesse sbancare lo, scavalcherebbe l'al terzo posto ( guarda la classifica ) dopo il ko dei nerazzurri contro la Lazio . Lanon recupera tornerà per Juve-Sassuolo di fine ottobre ), de Ligt e Rabiot, c'è Morata ma lo spagnolo parte solo dalla panchina. Spazio a Cuadrado e Bernardeschi sulle fasce, con coppia d'attacco composta daalla seconda da titolare consecutiva. Fronte Roma, Matías Viña vince il ballottaggio con Calafiori mentre manca sempre Smalling.recupera dall'infortunio alla caviglia e guiderà l'attacco giallorosso davanti al trio Zaniolo-Pellegrini-Mkhitaryan.