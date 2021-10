Roma torna a casa dallo Stadium con un niente di fatto. Una vittoria avrebbe significato il 3° posto, mentre la squadra di Mourinho ha rimediato un altro ko nei big match Non dobbiamo andare a casa con rammarico dopo partite giocate così”, ha aggiunto Mourinho che poi non ha voluto parlare Latorna a casa dallocon un niente di fatto. Una vittoria avrebbe significato il 3° posto, mentre la squadra di Mourinho ha rimediato un altro ko nei big match con l'1-0 per la Juve , dopo quello contro la Lazio nel derby. Il tecnico portoghese non ne fa un dramma, però, considerando la prestazione dei suoi . La definisce una 'Grande Roma', che deve crescere ma che sta crescendo. "”, ha aggiunto Mourinho che poi non ha voluto parlare dell'episodio del rigore . Bisognava dare il gol ad Abraham? Voglio isolarmi”.

'Grande Roma'

Oggi dico solo grande Roma, è l'unica cosa che posso dire ai ragazzi. Parliamo di una sconfitta, guardiamo la classifica e oggi non abbiamo fatto punti. Grande Roma in tutti gli aspetti, complimenti a tutti i miei calciatori e allo staff medico, che ha recuperato alcuni giocatori che avevano qualche problema. Sarà sempre una sconfitta però se guardo al progetto devo anche guardare alla crescita della squadra e al modo di giocare. La Roma meritava di vincere e invece ha perso

Quello di Abraham era un gol da non annullare? Il rigore?

Non voglio commentare l'episodio del rigore, non ho i dati tra le mani e voglio cercare di isolarmi da questo episodio per concentrarmi su quello che ha fatto la squadra. Spero che tutte le parole che noi abbiamo sentito da parte della Juventus nello spogliatoio, spero lo dicano pubblicamente. Loro hanno avuto grandi difficoltà, lo sanno perfettamente perché sono professionisti. Ho vinto qui tanti anni fa senza meritare tanto, mentre oggi ho perso quando meritavamo di vincere

Danilo ferma Abraham in area di rigore durante Juventus-Roma - Serie A 2021/2022 Credit Foto Getty Images

Però si è lamentato per il recupero...

Dare tre minuti di recupero dimostra un'intenzione

Cosa è successo tra Abraham e Veretout?

Abraham è un ragazzo coraggioso, pieno di fiducia ed è stato anche lui nell'azione del rigore e voleva calciare. Noi abbiamo chiaramente una gerarchia, il primo è Veretout, il secondo Pellegrini e Abraham è il terzo. Possono decidere tra di loro, grande partita comunque di Tammy e di Jordan. Quando tu giochi queste partite non devi andare a casa con rammarico, ma con la consapevolezza di essere grandi come loro, abbiamo fermato completamente il loro contropiede con Chiesa e Cuadrado. Quando giochi contro una squadra che difende bene come loro, con i due professori insieme, non è facile. Abbiamo fatto di tutto per vincere. All'intervallo ho detto ai calciatori che potevamo vincere o perdere, perché se facevamo gol loro sarebbero andati in grande difficoltà

Abraham ha imparato già tutto del calcio italiano?

Il nostro campionato è diverso dal suo, il suo modo di giocare principalmente dal punto di vista difensivo è diverso. Chiaramente abbiamo diversi posizionamenti tattici con palla, passiamo sempre dal 4-4-2 ed è importante che lui e Pellegrini conoscano tempi e posizionamenti. Il tipico 9 in Inghilterra rimane alto, si sta adattando

Gli insulti del pubblico?

Gli insulti? Magari mi trovano per strada e vogliono una foto. Dentro lo stadio non è un problema

