Allegri è molto soddisfatto per la Dybala anche se non conosce ancora quale sarà il futuro dell'attaccante argentino. Resta o non resta alla Juventus? è molto soddisfatto per la vittoria sulla Salernitana , il giusto modo per dimenticare in fretta l'eliminazione dalla Champions ad opera del Villarreal . Scudetto? È una parola che fatica però a pronunciare e, anzi, il tecnico della Juventus vede ancora l'Inter come favorita nonostante sia finita a -6 dal Milan (ma con una partita in meno) . Tutto rientrato, invece, conanche se non conosce ancora quale sarà il futuro dell'attaccante argentino. Resta o non resta alla Juventus?

L'abbraccio con Dybala

Non è che ieri con questo scambio di opinioni non parlo più con Dybala. In vent’anni di carriera sai quanti screzi… Ma nascono e finiscono lì. Ci sono dei momenti in cui si possono fare le cose e momenti no, io tra l’altro adoro i giocatori responsabili, non voglio dei soldatini

Dybala resta alla Juve

Non so se sarà un giocatore della Juventus o meno, io sono in linea con la società. Parliamo spesso, faccio parte dell'azienda, lavoro in questo modo. Non è solo Paulo in scadenza, ma anche Bernardeschi, De Sciglio, Perin, Cuadrado. Da parte mia c'è la voglia di far bene in questa parte finale. Io faccio valutazioni, poi ci sono dei contratti, le volontà dei giocatori, tante cose

Dybala esulta dopo il gol in Juventus-Salernitana - Serie A 2021/2022 Credit Foto Getty Images

L'Inter è ancora la favorita per lo Scudetto

L’Inter è ancora la favorita, sicuro. E perché l'Inter non può credere allo Scudetto? Perché potenzialmente ha quattro punti di vantaggio su di noi. Siamo contenti di aver vinto oggi, non era semplice perché l'eliminazione c’era rimasta addosso e questo era l’unico modo per togliersela. La vittoria di oggi ci consente di allontanarci da quelle dietro e avvicinarci al 2° posto. È matematica, ora pensiamo alla sosta

Se battete l’Inter siete favoriti?

Il Milan ha 66 punti ed è normale che sia la favorita. Ma io credo che l’Inter abbia molte chance di vincere lo Scudetto. Non togliendo il Napoli, ma credo che l’Inter abbia ancora margini di vantaggio

La scelta di Danilo a centrocampo?

È maturata ieri mattina, l’ho messo lì in mezzo. È un giocatore straordinario che conosce molto bene il calcio. È stata una piacevole sorpresa per me. Oggi ho preferito lasciare libero Arthur di fare la mezzala. Danilo ha chiesto scusa ai tifosi per l'eliminazione, che penso? Lui è uno di quelli più dispiaciuti, ieri parlando me l’ha detto. È un ragazzo responsabile, che ci tiene molto ed è molto sensibile. La vittoria ci toglie gli ultimi residui della gara di mercoledì

Come sta Chiellini?

Lo consegniamo alla Nazionale lindo. Preciso

