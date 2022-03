Juventus e Salernitana, valido per la 30esima giornata di Serie A, arbitrato dal signor Giovanni Ayroldi di Molfetta. Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita in corso all'Allianz Stadium di Torino ( Rivivi insieme a noi tutti gli episodi controversi del match tra, valido per la 30esima giornata di Serie A, arbitrato dal signordi Molfetta. Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita in corso all'di Torino ( Segui la DIRETTA SCRITTA ).

La moviola di Juventus-Salernitana

Minuto 54': RUGANI COL BRACCIO IN AREA - L'appena entrato Rugani rischia grosso in area di rigore. Il centrale della Juventus, nel tentativo di spazzare via palla, se la calcia contro il braccio. Evidente tocco, ma per l'arbitro non c'è rigore nonostante qualche lamentela dei giocatori ospiti. Non può essere sanzionabile, perché viene considerata autogiocata considerando che Rugani tocca prima col piede.

La squadra arbitrale

Arbitro: Giovanni Ayroldi di Molfetta,

Assistenti: De Meo e Mokhtar,

Quarto uomo: Matteo Marchetti,

VAR: Rosario Abisso,

AVAR: Stefano Alassio,

