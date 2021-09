Rivivi insieme a noi tutti gli episodi controversi del match tra Juventus e Sampdoria (qui la DIRETTA SCRITTA ), valido per la sesta giornata di Serie A arbitrato dal signor GiovanniAyroldi di Molfetta assistito dagli assistenti di Di Vuolo e Lombardi, quarto uomo Camplone, VAR Orsato, AVAR Tegoni. Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita in corso all'Allianz Stadium di Torino.

La moviola LIVE di Juventus-Sampdoria

2' - DYBALA GIU' IN AREA NON E' RIGORE! Dybala in percussione cade su Colley, non c'è nulla e fa bene Ayroldi a non fischiare fallo e a far proseguire il gioco.

40' RIGORE PER LA JUVE! Percussione palla al piede di Chiesa che arriva fino al limite dell'area e scaglia un tiro che viene deviato dal braccio largo di Murru. Nonostante il difensore faccia di tutto per ritrarre il braccio, l'impatto è netto e Ayroldi senza nemmeno consultare il VAR concede il penalty trasformato da Bonucci.

