Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della delicatissima sfida di campionato della sua Juventus all'Allianz Stadium contro la Sampdoria di mister D'Aversa. Ecco gli tralci più significativi delle parole del tecnico toscano:

Turnover

“Cercando di giocare bene e vincere la partita, la prima in casa. Poi penseremo al Chelsea, ci saranno dei cambiamenti e c’è bisogno di recuperare energie. Ci son tanti giocatori che hanno giocato 6-7 partite di seguito e domani vedremo”.

Serie A Zamparini ad Allegri: "Dybala come Messi, non è un facchino" 4 ORE FA

Dybala e Rabiot

“Dybala non lo so, Rabiot sicuro perché non è neanche convocato ha preso una botta alla caviglia che gli dà fastidio e domani non ci sarà".

Chiesa

"Chiesa sta bene, stanno tutti bene. Può giocare a destra e sinistra. Domani vediamo dove metterlo, potremo anche cambiare qualcosa a gara in corso".

Perin

“A Spezia quelli che sono entrati hanno fatto benino, questa deve essere la normalità. Premi non ce ne sono, non faccio la formazione per dare premi. Quando farò la formazione vedremo. Già con lo Spezia poteva giocare, Perin è pronto e sta bene, sotto quell’aspetto sono sereno”.

Modulo

“Dipende dalle caratteristiche de giocatori che scendono in campo. Bisogna migliorare, a Spezia per lunghi tratti abbiamo fatto bene ma poi abbiamo preso il pareggio. Cerco di far rendere i giocatori al meglio”.

Kean o Morata?

“Abbiamo sia lui che Morata, domattina deciderò chi dei due. Uno parte e l’altro entra o viceversa, cambia poco”.

Filosofia Allegri

"La compassione si ha solo per quelli che non vincono mai per quelli che vincono. Preferisco essere criticato ma vincente e non compatito."

Allegri: "Lo sfogo? Sono anche io umano, pretendo serietà da chi entra"

Serie A Allegri tra provocazioni e giovani, ma la Juventus è ancora indietro 23/09/2021 A 10:19