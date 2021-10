La Juventus torna in campo dopo l'1-1 nel derby d'Italia. Di fronte, il Sassuolo, reduce dal successo per 3-1 contro il Venezia. Massimiliano Allegri fa ben sei cambi rispetto alla partita contro l'Inter. Tornano titolari Dybala, Chiesa e Rabiot, confermato Morata, riposa Cuadrado. Sorpresa De Sciglio a sinistra, a centrocampo confermati McKennie e Locatelli. Per i neroverdi in attacco Defrel, ancora panchina per Scamacca.

Juventus-Sassuolo, le formazioni ufficiali

JUVENTUS (4-4-2): Perin; Danilo, Bonucci, De Ligt, De Sciglio; Chiesa, McKennie, Locatelli, Rabiot; Dybala, Morata. All. Allegri.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Ayhana, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez; Berardi, Raspadori, Traoré; Defrel. All. Dionisi.

Arbitro: Sacchi di Macerata

Allegri: "Partite da giocare e partite da vincere: questa va vinta"

