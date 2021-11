Sei indagati in casa Juventus per falso in bilancio, tra cui il presidente Andrea Agnelli, vice, Pavel Nedved, l’ex direttore sportivo Fabio Paratici (oggi al Tottenham) e altri tre dirigenti ed ex dirigenti bianconeri dell’area finanziaria in relazione alle stagioni 2018-19, 2019-20 e 2020-21. Sotto accusa, in particolare, le plusvalenze finite recentemente nel mirino di Consob e Covisoc. Oggi pomeriggio la Guardia di Finanza si è presentata alla Continassa, sede del club bianconero, per acquisire tutti i documenti necessari.

Corriere della Sera, è scattata dopo gli accertamenti già avviati settimane fa quella relativa allo scambio Pjanic-Arthur. Ora la Juventus è indagata anche penalmente. Si tratterebbe di movimenti di circa 50 milioni di euro. L’inchiesta, coordinata dai pubblici ministeri Mario Bendoni, Cirio Santoriello e dall’aggiunto Marco Gianoglio, secondo quanto riporta il, è scattata dopo gli accertamenti già avviati settimane fa dalla Consob e dalla Covisoc , secondo cui era necessario approfondire alcuni casi legati a operazioni di plusvalenze, in particolare. Ora la Juventus è indagata anche penalmente. Si tratterebbe di movimenti di circa 50 milioni di euro.

