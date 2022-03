La Juventus super 1-0 all'Allianz Stadium lo Spezia portandosi a 53 punti, rinsaldando il 4° posto e restando "ghost runner" nella corsa allo Scudetto. A decidere la contesa, una rete di Alvaro Morata in ripartenza dopo un errato rinvio di Provedel. Liguri che, però, nella ripresa (in cui la band di Allegri non arriverà mai a concludere), sfiorano più volte il gol del pari. Per Thiago Motta, quarta (immeritata) sconfitta consecutiva restando a quota 26, ma sempre a +4 dal quartultimo posto.

Juventus-Spezia, Serie A 2021/22 Credit Foto Getty Images

Il tabellino

JUVENTUS-SPEZIA 1-0

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, de Ligt, Rugani, Lu. Pellegrini (63' Bernardeschi); Locatelli, Arthur, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic (86' Kean), Morata. All.: Allegri.

Spezia (4-3-3): Provedel; Ferrer, Erlic, Nikolau, Reca; Gyasi, Maggiore (76' Bourabia), S. Bastoni; Verde, Manaj (76' Kovalenko), Agudelo. All.: Thiago Motta.

Arbitro: Francesco Fourneau di Roma 1.

Gol: 21' Morata (J).

Assist: Locatelli (J, 1-0).

Note - Recupero: 0+0. Ammoniti: Erlic, Vlahovic, l'allenatore dello Spezia Thiago Motta, Pellegrini, Bernardeschi, Bourabia.

Il momento social

La cronaca della partita in 8 momenti chiave

18' - ARTHUR DALLE RETROVIE! Grandissima iniziativa di Cuadrado sulla destra, scarico per l'ex Barcellona che calcia a botta sicura: Nikolaou, con la schiena, anticipa l'intervento di Provedel.

21' - GOL DELLA JUVENTUS CON MORATA! Pessimo rinvio coi piedi di Provedel e palla recuperata a metà campo da Rugani, che la cede a Vlahovic. Sfera che passa quindi dai piedi di Vlahovic a quelli dello spagnolo il quale, a tu per tu con l'estremo difensore ex Empoli e Pro Vercelli, non sbaglia aprendo il piatto destro: 1-0!

Alvaro Morata esulta dopo il gol in Juventus-Spezia, Serie A 2021/22 Credit Foto Getty Images

33' - MIRACOLO DI PROVEDEL! Discesa sulla destra di Arthur e palla al centro per Cuadrado che la piazza all'angolino. Il portiere dello Spezia si allunga e ci arriva!

40' - PALLA CHE VAGA IN AREA SU NUOVA INIZIATIVA DI LOCATELLI! Vlahovic non ci arriva per un soffio e Provedel la prende in uscita.

51' - SPEZIA VICINISSIMO AL PAREGGIO! Su cross dalla destra si Salva Ferrer (innescato col tacco da Verde), colpo di testa da pochi passi di Gyasi neutralizzato sulla linea di porta da parte di Szczesny, al suo primo intervento della partita!

80' - KOVALENNKO MANDA AL TIRO AGUDELO! De Ligt no interviene e grandissimo è l'intervento diSzczesny in uscita!

84' - ANCORA SPEZIA! Su cross di Simone Bastoni dalla destra, disimpegno da dimenticare (di testa) di De Ligt e conclusione alta di Salva Ferrer su disturbo di Rabiot.

90'+2 - VERDE DALLA DESTRA PER AGUDELO! Il colombiano calcia in scivolata, ma sui cartelloni pubblicitari.

MVP

Morata. Per il gol, per come si muove con maggior disinvoltura tra le maglie della difesa avversaria, per tutto. Sgravatosi dalle incombenze "da numero 9", sembra esprimersi con maggior leggerezza mentale.

Fantacalcio

PROMOSSO - Locatelli. Fa da cerniera tra Vlahovic e Morata in occasione del gol che decide il match. Dimostra di essere in grande forma.

BOCCIATO - De Ligt. Flirta troppo spesso con la defaillance, tra disimpegni corti e mancate marcature su Agudelo.

Allegri: "Scudetto? Vi spiego perché per la Juve è impossibile"

