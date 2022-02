Pari e patta. Tra ottime indicazioni del Torino e segnali preoccupanti lasciati dalla Juventus, il derby della Mole finisce in parità. Ed è un 1-1 che può stare addirittura stretto al Toro, che per larghi tratti tiene il controllo del campo e del pallone, impedendo ai bianconeri di far valere la propria superiorità tecnica. Apre de Ligt, di testa, dopo meno di un quarto d'ora. Ed è un gol che, come spessissimo accaduto negli ultimi tre decenni, sembra aprire alla Juve le porte dell'ennesimo trionfo nella stracittadina. E invece no, perché il Torino di Juric - pur mancando un po' di concretezza negli ultimi 16 metri - è una squadra vera, verissima. Continua a macinare gioco, tiene l'avversaria nella sua metà campo, crea i presupposti per il pareggio. Che puntualmente arriva con Belotti, titolare dopo tre mesi, autore di una girata volante che sorprende Szczesny. È un pari che impedisce alla Juve di staccare l'Atalanta, senza contare i costanti grattacapi di Allegri dal punto di vista dell'infermeria (Rugani ko nel riscaldamento, Pellegrini e Dybala costretti al cambio). Ma, soprattutto, è una serata di consensi per la banda Juric, che dopo due sconfitte si rialza nel momento più importante. Applausi.

Tabellino

Juventus-Torino 1-1 (primo tempo 1-0)

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Alex Sandro, Pellegrini (46' De Sciglio); Zakaria, Locatelli (74' Arthur), Rabiot; Dybala (53' McKennie), Vlahovic (74' Kean), Morata. All. Allegri

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer (89' Buongiorno), Rodriguez; Singo (80' Ansaldi), Lukic, Mandragora, Vojvoda; Pobega, Brekalo (75' Pjaca); Belotti (79' Sanabria). All. Juric

Arbitro: Massa di Imperia

Gol: 13' de Ligt (J), 62' Belotti (T)

Assist: Cuadrado (J, 1-0), Brekalo (T, 1-1)

Ammoniti: Cuadrado, Arthur, Lukic, Mandragora

Espulsi: nessuno

La cronaca in 7 momenti chiave

9' – Brekalo è libero in area e centra basso dal fondo, ma Szczesny con un grande riflesso impedisce che la palla arrivi davanti alla porta a Belotti. Grande occasione per il Torino.

11' – Splendido contropiede della Juve, con Rabiot che parte palla al piede e scarica un sinistro che si spegne a pochi centimetri dal palo più lontano.

13' – GOL DELLA JUVENTUS. Angolo a rientrare di Cuadrado e colpo di testa vincente sul secondo palo di de Ligt. Juve avanti.

Juventus-Torino, gol di de Ligt Credit Foto Getty Images

23' – Pellegrini va sul fondo, sul secondo palo arriva Dybala, il cui sinistro a botta sicura viene respinto a pugni da Milinkovic-Savic. Juve vicina al raddoppio.

50' – Esterno sinistro dal limite dell'area di Mandragora: Szczesny deve alzare la palla sopra la traversa con una mano.

62' – GOL DEL TORINO. Iniziativa personale di Brekalo, cross mancino e stupenda girata mancina al volo di Belotti: Szczesny tocca, ma la palla rotola in rete. Pareggio del Toro.

66' – Brekalo tocca di tacco per Mandragora, il cui diagonale mancino, deviato, si spegne sul fondo a pochi centimetri dal palo di Szczesny.

Il momento social

MVP

Andrea BELOTTI 7 - Gol da bomber di razza. Lotta per tutto il match con la solita generosità, tenendo sotto pressione Alex Sandro. Trova la rete quando sembrava destinato al cambio.

Fantacalcio

PROMOSSO – Josip BREKALO 6,5 - Ispirato. Se ne va sulla sinistra saltando Cuadrado per servire l'assist del gol a Belotti. Porta sempre imprevedibilità in ogni giocata ed è l'uomo chiave del Torino.

BOCCIATO – Dusan VLAHOVIC 5 - La peggiore partita da quando è in bianconero. Lavora e difende qualche pallone nel primo tempo, i compagni non lo supportano in maniera adeguata e non ha molti spazi di manovra contro Bremer. Qualche errore di troppo in fase di passaggio.

Le pagelle

Allegri: "Discutere Morata tecnicamente è follia pura"

