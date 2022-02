Calcio

Serie A, Juventus-Torino - Allegri: "Discutere Morata tecnicamente, è follia pura. Non è ora di pensare al mercato"

SERIE A - Alla vigilia della sfida contro il Torino, Allegri allontana i cattivi pensieri su Morata. Anzi, tecnicamente parlando, l'attaccante ex Real è di fondamentale importanza per la Juventus di oggi. Poi per pensare al mercato ci sarà tempo, da giugno in poi...

00:00:34, un' ora fa