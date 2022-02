Calcio

Serie A, Juventus-Torino, Il siparietto di Allegri in conferenza: "Chiellini e Bonucci out. Zakaria in difesa? Potrebbe"

SERIE A - Emergenza in difesa per la Juventus alla vigilia del derby visto che mancheranno Danilo, Bonucci e Chiellini. Al centro giocheranno de Ligt e Rugani? Non è detto, salta fuori anche la pista Zakaria...

00:00:26, 10 ore fa