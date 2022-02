Dopo il pareggio con l'Atalanta , che ha lasciato laal 4° posto, la squadra divuole subito tornare a vincere per dare linfa alla sua corsa Champions . Di fronte ci sarà ilmolto combattivo e propositivo di questa stagione, ma che non sta attraversando un grande periodo. La squadra di Juric arriva, infatti, da un pareggio e due sconfitte, inclusa quella casalinga contro il Venezia . C'è la Champions martedì col, ma la Juve vara comunque il suo tridente delle meraviglie. I cambi sono in difesa conche fa il terzino al posto di Danilo squalificato eche gioca in mezzo con de Ligt vista l'assenza di Bonucci. Nel Torino ecco finalmenteche parte titolare: l'ultima volta contro la Roma il 28 novembre scorso.