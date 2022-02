Calcio

Serie A, Juventus-Torino - Massimiliano Allegri: "Giudizi su Bremer? Vi racconto la storia di Capello e Redondo"

SERIE A - Ad Allegri viene chiesto un giudizio su Bremer, il difensore del Toro che è inseguito dalle big d'Europa per la prossima finestra di mercato. Il tecnico della Juventus, però, non vuole esprimersi su un giocatore che non conosce. E svela cosa gli diceva Capello di Redondo prima di allenarlo al Real Madrid.

00:00:37, un' ora fa