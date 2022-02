Brutte notizie per Massimiliano Allegri. Durante il riscaldamento prima del derby contro il Torino (segui la DIRETTA SCRITTA), si è fermato Daniele Rugani. Il tecnico della Juventus l'aveva inserito titolare per il match contro il Toro, al fianco di de Ligt, vista la contemporanea assenza di Chiellini e Bonucci. Allo Stadium è quindi sceso in campo Luca Pellegrini, con Alex Sandro che si è spostato al centro.

Non si conoscono ancora le condizioni dell'ex difensore di Rennes e Cagliari che dovrebbe però aver rimediato un problema muscolare. A serio rischio, quindi, la trasferta col Villarreal di martedì 22 in Champions League. Allegri spera però di poter riavere in tempo Bonucci, giocando col duo de Ligt-Bonucci allo stadio de la Ceramica.

