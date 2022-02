Allegri e la Juventus. Non solo per non essere riusciti a vincere il derby, con il Torino che ha riacciuffato il match Pellegrini e Dybala, senza dimenticare Rugani che si era fermato già nel riscaldamento. Martedì 22 ci sarà la trasferta Giornata non proprio da ricordare pere la. Non solo per non essere riusciti a vincere il derby, con ilche ha riacciuffato il match con un gol di Belotti . Ma anche per la lista degli infortunati che continua ad allungarsi: oltre a Chiellini, Bonucci e Chiesa out, sono usciti per ko Luca, senza dimenticareche si era fermato già nel riscaldamento. Martedì 22 ci sarà la trasferta contro il Villarreal di Champions League e il rischio è di arrivarci davvero con i giocatori contati.

Come sta Dybala?

L'attaccante argentino ha rimediato un fastidio muscolare alla gamba sinistra subito dopo una conclusione nella ripresa, venendo così sostituito da McKennie. All'uscita dal campo, l'infortunio di Dybala non sembrava gravissimo, ma potrebbe dover saltare il Villarreal in caso di risentimento muscolare al bicipite femorale. Per ora, quello di Allegri, è stato più un cambio precauzionale prima di non aggravare la situazione.

Dybala sostituito durante il derby Juventus-Torino - Serie A 2021/2022 Credit Foto Getty Images

Come sta Pellegrini?

Il secondo infortunio di serata è stato quello di Luca Pellegrini. L'ex terzino del Cagliari era stato buttato nella mischia dopo il ko di Rugani, con Pellegrini a sinistra e Alex Sandro al centro. Nel primo tempo, però, il classe '99 ha rimediato un problema al ginocchio dopo uno scontro di gioco. In un primo momento ha provato a stringere i denti, ma all'intervallo è stato sostituito da De Sciglio.

Luca Pellegrini a terra durante il derby Juventus-Torino - Serie A 2021/2022 Credit Foto Getty Images

Come sta Rugani?

un problema muscolare durante il riscaldamento prima del derby (Villarreal di martedì 22 in Champions League. Allegri spera però di poter riavere in tempo Bonucci, giocando col duo de Ligt-Bonucci allo stadio de la Ceramica. Non si conoscono ancora le condizioni dell'ex difensore di Rennes e Cagliari che dovrebbe aver rimediatodurante il riscaldamento prima del derby ( lui che era stato inserito nelle formazioni ufficiali ). A serio rischio, quindi, la trasferta coldi martedì 22 in Champions League. Allegri spera però di poter riavere in tempo, giocando col duo de Ligt-Bonucci allo stadio

