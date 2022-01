Juventus-Udinese, match valido per la 22a giornata della massima serie, è terminato sul punteggio di 2-0 in favore dei bianconeri. A segno Paulo Dybala e Weston McKennie. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

Le pagelle della Juventus

Wojciech SZCZESNY 6.5 - Preciso, puntuale e solido. Ennesimo clean sheet stagionale.

Juan CUADRADO 6.5 - Un motorino. Instancabile. Infaticabile. Una delle risorse più preziose per Max Allegri. Produce tantissimo con le sue discese e controlla Udogie.

Matthijs DE LIGT 6.5 - Nel suo taschino, quando tornerà a casa questa sera, troverà il portafoglio, le chiavi della macchina, il telefonino e Beto. Prestazione sontuosa contro l’attaccante dei friulani.

Daniele RUGANI 6 - Avere un quarto centrale di questo livello fa la differenza. Collabora con de Ligt e spegne le iniziative di Beto e Deulofeu.

Luca PELLEGRINI 5.5 - Non bene e anche un po’ in imbarazzo con la palla nei piedi. Forse la Juve ha un problema lì a sinistra. (Dal 57’ DE SCIGLIO 6.5 - Che splendido ingresso in campo. Veloce, cattivo, perfetto in tutte le fasi. Fa anche l’assist per McKennie).

ARTHUR 6 - La verticalizzazione del gol nasce da lui. Dalla sua qualità di passaggio. Poi Allegri lo toglie per paura del secondo giallo. (Dal 46’ LOCATELLI 6 - È l’uomo incaricato a gestire il pallone. E lo fa molto bene)

Rodrigo BENTANCUR 6 - Molto bene nella fase di non possesso, cattivo in pressione e molto dinamico. Insomma, fa quello per cui viene pagato. (Dall'82' RABIOT SV - Entra con la partita in ghiaccio)

Weston MCKENNIE 6.5 - L’unico in grado di dialogare con Dybala. Sempre presente in area di rigore. Timbra il gol del 2-0 che chiude il match. Merita di essere titolare. Sempre.

Dejan KULUSEVSKI 5 - Insufficiente. Per l’ennesima volta. Prova qualche giocata, qualche spunto, ma non riesce ad incidere. Sembra che gli abbiano rubato il talento. (Dal 46’ BERNARDESCHI 5.5 - Disastroso. Sia in fase offensiva, che in fase difensiva. Rischia anche di concedere un rigore)

Paulo DYBALA 7 - È la luce, il faro che illumina lo Stadium. Segna, esulta in maniera polemica e si muove a tutto campo per aiutare i compagni. La società voleva vedere il carattere? Eccolo qua.

Moise KEAN 6 - Prende parte al gol facendo una bellissima sponda per Dybala. Per il resto, tocca veramente pochissimi palloni e fatica ad incidere. (Dal 64’ MORATA 6 - Niente di più e niente di meno rispetto a Kean. Il suo ingresso non cambia il match)

All. Massimiliano ALLEGRI 6.5 - Una vittoria importante, che regala morale e tre punti fondamentali per la corsa Champions League. Ormai il gioco non ce lo aspettiamo nemmeno più. La Juve è questa: piaccia o non piaccia.

Le pagelle dell'Udinese

Daniele PADELLI 6 - Sui gol di Dybala e McKennie può fare oggettivamente poco. Per il resto, para quello che deve parare (poco).

Nehuén PEREZ 6 - Ruvido quanto serve per vigilare sul centro-destra.

Bram NUYTINCK 5 - Ha sul groppone il gol che apre il match. Buca la sua zona di competenza e viene beffato da Kean e Dybala.

Marvin ZEEGELAAR 5.5 - Non è il suo ruolo e si vede. Gioca bene in avvio ma poi cala alla distanza, soprattutto quando la Juve inserisce le forze fresche.

Brandon SOPPY 5 - È un giocatore molto ingenuo. Va costruito da capo a fondo. Tutte le volte che gli nascondono la palla, lui opta per il fallo. Così è dura. (Dall'81' SUCCESS 6 - Costringe Szczęsny ad una parata nel finale)

WALACE 6.5 - Prestazione molto solida del brasiliano. Non è solo la diga davanti alla difesa, ma anche l’uomo incaricato di giocare nello stretto. Lo fa bene. (Dall'81' JAJALO SV - Ben poco da segnalare)

Jean-Victor MAKENGO 5 - Abbastanza deludente. Gli manca verve, dinamismo e aggressività.

Tolgay ARSLAN 6 - Si produce in 2/3 aperture veramente pregevoli. Ottima tecnica e soprattutto ottima resistenza aerobica. (Dall'85' SAMARDZIC SV)

Iyenoma UDOGIE 6 - Parte male. Molto male. Poi però cresce e nel secondo tempo si porta a casa la sufficienza. Bel passo.

BETO 5.5 - de Ligt se lo divora. In ogni situazione. È già finito il Beto-effect?

Gerard DEULOFEU 5.5 - Una specie di vorrei ma non posso. Si muove tanto, tocchi tanti palloni, ma produce veramente poco. Rugani e de Ligt lo controllano bene. (Dal 66’ PUSSETTO 6 - Tanta energia. Tantissima. Spesso però non riesce ad incanalarla nel verso giusto.

All. Gabriele CIOFFI 5.5 - Dal punto di vista difensivo, la prestazione c’è tutta, da quello offensivo, mancano diversi tasselli. In ogni caso, questa squadra si salverà senza grossi patemi.

