Juventus-Udinese, match della 22a giornata della Serie A 2021-2022 andato in scena all'Allianz Stadium di Torino si è concluso col punteggio di 2-0 . Cosa pensano a caldo allenatori e giocatori del match appena andato in archivio? Ecco le loro valutazioni prese dai microfoni delle televisioni che hanno trasmesso l’evento.

Il capitano e attaccante della Juventus, Paulo Dybala, ha parlato ai microfoni di SKY dopo la vittoria per 2-0 contro l’Udinese. "Credo che abbiamo fatto una bella partita. Dobbiamo cercare di dare continuità dopo il gol, molte volte succede che dopo avere segnato difendiamo di più, abbiamo paura. Dobbiamo giocare di più per quello".

"Ovviamente, siamo la Juventus e siamo vicino a chi è sopra di noi. Dobbiamo cercare di vincere, non abbiamo un bel gioco, non è la nostra forza. Dobbiamo puntare sulla voglia, sulla corsa".

Lo sguardo in tribuna…

"Ho invitato un amico e non lo trovavo, c’era tanta gente".

Ti dobbiamo credere?

"Non lo so, dipende da voi".

Ti aspetti novità sul contratto?

"Ci sono state tante notizie, sono successe tante cose di cui preferisco non parlare. Non ho niente da dimostrare a nessuno. La società ha deciso che si parlerà a febbraio e marzo e ne parleremo in quel momento"

