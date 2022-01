Niente esultanza per Paulo Dybala: è stato proprio l'argentino, al 10° gol in 17 partite contro l'Udinese, a sbloccare il match tra la squadra di Allegri e quella di Cioffi all'Allianz Stadium, con piattone sinistro contro cui Padelli nulla ha potuto.: il numero 10, con la fascia da capitano al braccio, si è limitato a gettare uno sguardo verso la tribuna, con un atteggiamento chiaramente polemico dopo una settimana in cui è stato al centro delle voci di mercato legate al suo rinnovo con la Juve, sempre in stallo.