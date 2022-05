Sempre identica a sé stessa, nel bene e nel male: la Juventus, nonostante i soliti limiti, batte il Venezia e avvicina in maniera quasi decisiva l'aritmetica qualificazione alla prossima in Champions League. A lanciare Allegri verso l'obiettivo ci pensa Bonucci, che sfrutta due calci piazzati per firmare la sua doppietta personale.

Leonardo Bonucci, abbracciato da Danilo, esulta dopo il gol segnato durante Juventus-Venezia - Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images

L'avvio bianconero è quello giusto: la Juve gioca con feroce intensità i primi 20 minuti, trovando subito una traversa con pellegrini e poco più tardi la rete al 7' di Bonucci, abile a sfruttare un'ottima sponda aerea di De Ligt. Il Venezia però non demorde, si riorganizza e approfittando dei ritmi più bassi mostra grande attitudine e spirito, sfiorando con Henry il pareggio poco prima della mezz'ora.

La ripresa riprende sul sottile equilibrio disegnato nel finale di prima frazione: Soncin con i cambi restituisce forza e fiato ai lagunari, che sorprendono una Juve un po' addormentata al 71' con una splendida rete di Aramu, al ritorno al gol dopo 14 giornate. E' però ancora una palla inattiva a salvare la Vecchia Signora: angolo dalla destra, Danilo riesce a spizzarla di testa e a favorire il tap-in col ginocchio sinistro ancora di capitan Bonucci, abile ad anticipare di nuovo Maenpaa.

Un risultato importante per i bianconeri, nonostante i soliti problemi nella proposizione del gioco: da sottolineare la splendida prova di Miretti, all'esordio da titolare in A, che detta ritmi e geometrie con la personalità di un veterano. per il Venezia, alla nona sconfitta consecutiva, la Serie B è sempre più vicina. Ad Allegri ed i suoi basta invece solo un punto per la matematica certezza di un posto nella prossima Champions League.

Il tabellino

Juventus-Venezia 2-1

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Pellegrini (58 Alex Sandro); Bernardeschi (58' Dybala), Zakaria, Miretti (79' Arthur), Rabiot; Vlahovic (79' Chiellini), Morata (68' Kean). All.: M. Allegri.

VENEZIA (4-3-2-1): Maenpaa; Mateju (86' Ullmann), Caldara, Ceccaroni, Haps (86' Okereke); Crnigoj (64' Dor Peretz), Ampadu, Cuisance (46' Kiyine); Aramu, Vacca (37' Fiordilino); Henry. All.: A. Soncin.

ARBITRO: A. Prontera

GOL: 7', 76' Bonucci, 71' Aramu

AMMONITI: 25' Zakaria, 45' Pellegrini, 56' Kiyine, 61' Aramu, 64' Alex Sandro

ESPULSI: -

NOTE: recupero 6'

La cronaca in 5 momenti

04 - PELLEGRINI!! TRAVERSA!! Si è svegliata improvvisamente la Juventus: sinistro fantastico dai 25 metri, palla che si infrange sul montante e poi finisce fuori!

07 - BONUCCIIIIIII!! BOOOOONUCCIIII!!! JUVE GIA' AVANTI!! Sugli sviluppi di un calcio piazzato messo dentro da Miretti De Ligt fa la sponda per la testa di Bonucci, che da due passi non può sbagliare!

70 - ARAMUUUU!! SE LO E' DIVORATO, PALLA ALTA!! Occasione colossale per il pareggio del Venezia: Aramu controlla benissimo, la sistema sul mancino ma non trova la porta, dando troppa forza al pallone!

71 - ARAMUUUUUUUU!!! ARAMUUUUUUU!!! HA PAREGGIATO IL VENEZIA!!! Gol fantastico, stavolta, del fantasista del Venezia: la sua conclusione di controbalzo è imprendibile per Szczesny!

76 - BONUCCIIIIIIII!!! ANCORA LUIIIIIIIII, DI NUOVO AVANTI LA JUVEEEEE!!! Altra sponda, stavolta di Danilo, e altra zampata del capitano bianconero che riporta avanti i suoi col ginocchio sinistro.

Fantacalcio

Chi sale: Leonardo BONUCCI - La doppietta che non ti aspetti e che ti fa volare nel finale di stagione. Doppio tap-in per il capitano bianconero, sempre fenomenale sulle palle inattive: +6 graditissimo nelle sfide più calde della stagione.

Chi scende: Dusan VLAHOVIC - Fa scalpore la pochezza di occasioni create contro l'ultima in classifica: chi gongolava per l'incrocio favorevole si è ritrovato deluso. Sembra in evidente affanno fisico e la poca produzione offensiva della squadra non aiuta.

Allegri: "Non lottare per lo scudetto mi fa girare le scatole"

