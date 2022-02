Dopo il successo per 2-1 nella gara d'andata, il Verona potrebbe ottenere due successi nella stessa stagione di Serie A contro la Juventus per la prima volta nella sua storia: l'ultima squadra a riuscirci nella competizione contro la Vecchia Signora è stata la Sampdoria nel 2012/13. Proverà invece a rifarsi la Juventus, guidata in attacco dall'uomo mercato Dusan Vlahovic e dall'altro neo acquisto Denis Zakaria. Ecco le scelte ufficiali dei due allenatori Massimiliano Allegri e Igor Tudor:

Le formazioni ufficiali (Arbitro: Massimi)

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, de Ligt, Chiellini, De Sciglio; Zakaria, Arthur, Rabiot; Dybala, Vlahovic, Morata. All. Allegri

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Casale, Gunter, Ceccherini; Depaoli, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Ilic; Lasagna. All. Tudor

