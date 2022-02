Continuano le indagini per capire se Vlahovic abbia o meno violato l'isolamento domiciliare in quel di Firenze per partire per Torino e sostenere le visite mediche di rito con la Juventus, prima della firma del suo nuovo contratto. L'attaccante serbo, infatti, era stato trovato positivo al covid pochi giorni prima le visite mediche e, da protocollo, sarebbe dovuto rimanere in isolamento. Non è chiaro, però, se il giocatore classe 2000 avesse già completato la procedura di quarantena. Arrivano nuovi aggiornamenti sul caso dopo l'ultimo Consiglio Regionale dove c'è stata un'interrogazione a cui ha risposto Simone Bezzin, assessore alla salute della Regione Toscana.

La risposta di Simone Bezzin

Non risulterebbe pervenuta da parte del calciatore, né da altri in sua rappresentanza, istanza di trasferimento di luogo isolamento del caso positivo come previsto dalla nota del Ministero della Salute numero 2840 del 2022. Le azioni messe in atto da parte del dipartimento di prevenzione sono state quelle previste nei casi di sospetta violazione dell’isolamento domiciliare e spostamento non autorizzato pertanto l’ASL Toscana Centro ha dovuto informare l’attività giudiziaria. [Simone Bezzini, assessore alla Saluta della Regione Toscana]

Bezzini continua, specificando che le 'indagini' - per così dire - sono state attivate dall'ASL di competenza e non dalla Regione. Dubbi che sono venuti alla ASL apprendendo dai giornali e dai media lo spostamento di Vlahovic da una Regione all'altra.

La vicenda non è seguita direttamente dalla Regione, ma dalla ASL Toscana Centro che, avendo appreso dai media la notizia della presenza di Vlahovic a Torino in un periodo in cui, causa positività, avrebbe dovuto essere in isolamento, ha effettuato delle verifiche per comprendere se fossero arrivate delle istanze per richiedere il trasferimento di luogo dove effettuare l'isolamento. Tali verifiche hanno fatto rilevare che non sembrerebbero essere arrivate all'ASL istanze di questa natura. [Simone Bezzini]

Soddisfatto Francesco Torselli, Capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Toscana, che aveva presentato l'interrogazione al Consiglio Regionale: “Quanto accaduto non è una denuncia di carattere sportivo, non è questione di simpatia (poca) o di antipatia (tanta) nei confronti di questa persona, ma di rispetto delle regole”

Gli fa eco Antonio Mazzeo, del Partito democratico e Presidente del Consiglio Regionale della Toscana: “Le regole sono uguali per tutti, valgono per Novak Djokovic e per Vlahovic”.

Il caso continua...

