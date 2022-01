Zlatan Ibrahimovic non si vuole fermare. Il fenomeno svedese continua a divertirsi e siglare record, Una rete che, tra l’altro, ha trafitto l’ottantesima squadra dei cinque principali tornei europei. Una quota record che dagli anni 2000 in poi è stata toccata soltanto da un altro extraterrestre del gol: CR7. Anche Cristiano ha centrato il traguardo da poco, il 30 dicembre con la rete al Burnley. Nonostante i quarant’anni compiuti ormai da più di tre mesi,Il fenomeno svedese continua a divertirsi e siglare record, guidando un Milan che viaggia con un ritmo da scudetto . Ieri (domenica, ndr), ad esempio, il nativo di Malmö ha sbloccato il risultato in quel di Venezia con il suo quarto gol segnato nei primi 2’ di gioco in Serie A., tra l’altro,Una quota record che dagli anni 2000 in poi è stata toccata soltanto da un altro extraterrestre del gol: CR7. Anche Cristiano ha centrato il traguardo da poco, il 30 dicembre con la rete al Burnley.

I marcatori più longevi: da Hugo Sanchez a Ryan Giggs

GIOCATORI ANNATE IN GOL Ryan Giggs 23 (1991-2013) Francesco Totti 23 (1994-2016) Zlatan Ibrahimovic 23 (1999 / 2001-2022) Alfredo Di Stéfano 21 (1946-1966) Pelé 21 (1957-1977) Hugo Sánchez 21 (1977-1997) Johan Cruijff 21 (1964-1984) Romario 21 (1986-2002 / 2004-2007)

Come Totti e Giggs

Le 80 squadre battute in Italia, Spagna, Francia e Inghilterra sono un bel numero. Ma ce ne sono altri ancora che fanno di Zlatan un campione intramontabile. Lo svedese ha messo la sua firma in gare ufficiali nei massimi tornei in 23 anni solari, iniziando nel 1999, con uno stop nel 2000 (era nella B svedese) e poi continuando fino al 2022. Una continuità impressionante, che infatti lo sistema tra le leggende: prima di lui nel campionato italiano c’era riuscito Francesco Totti, in gol dal 1994 al 2016.

E negli altri tornei più importanti, come la Premier, c’è riuscito Ryan Giggs, nella sua infinita carriera allo United: prima rete nel maggio 1991, ultima nel 2013. Anche Zlatan è partito da molto lontano, ottobre 1999 (gol al Vastra Frolunda) per arrivare fino a ieri, con il colpo che ha subito rotto l’equilibrio contro il Venezia.

