Juventus-Napoli, in programma giovedì 6 gennaio alle 20:45, si giocherà. Nonostante la positività di 7 elementi nel gruppo squadra (tra cui Luciano Spalletti), i partenopei nel pomeriggio di mercoledì hanno preso la volta di Torino per il match dello Stadium contro la squadra di Allegri.

Nessuno stop dunque dalla ASL di Napoli. O meglio, l'ASL ha diramato un comunicato ufficiale in cui di fatto si attiene alle nuove norme, che non prevedono più sospensioni. Questo il comunicato per intero dell'ASL di Napoli 1.

"In merito all’accertato focolaio di positività al Covid-19 relativo alla SSC Napoli, l’ASL Napoli 1 Centro rende noto che alla conclusione dell’indagine epidemiologica è stata confermata la presenza di diverse positività, anche nell’ambito del gruppo squadra, e che per tutti i soggetti risultati positivi è stato disposto l’isolamento. Per i contatti stretti individuati è invece stato disposto il rispetto di quanto previsto al punto 1 della Circolare del Ministero della Salute n°60136 del 30.12.2021.

È stato inoltre ribadito alla Società Calcio Napoli che il gruppo squadra, alla luce dell'acclarato focolaio di positività che tra l'altro presenta un continuo trend di casi positivi, dovrà attenersi scrupolosamente al massimo rispetto delle norme di contenimento e riduzione del rischio. La Società Calcio Napoli, alla luce del sopracitato focolaio e nel principio della massima cautela, provvederà a valutare ogni altra misura preventiva/restrittiva utile ad impedire la diffusione del contagio".

Tradotto? La palla è passata al Napoli, che però ha le mani legate. Le società di Serie A a inizio campionato hanno sottoscritto un protocollo interno in cui hanno deciso di andare avanti, salvo casi sopra le 12 positività in squadra. Se il Napoli dovesse rinunciare alla partenza, in sostanza, andrebbe incontro alla sconfitta a tavolino. E senza un presa netta dell'ASL, questa volta, a differenza della passata stagione, difficilmente vincerebbe nelle sedi legali.

