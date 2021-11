Fabio Maresca durante Roma-Milan non ha proprio convinto i vertici AIA e Gianluca Rocchi, il disegnatore, ha deciso di 'fermare' il fischietto di Napoli per almeno due turni, secondo quanto riportato da Sky Sport, dopo quanto visto nel posticipo dell'11a giornata ( La prestazione didurante Roma-Milan non ha proprio convinto i vertici AIA e, il disegnatore, ha deciso di 'fermare' il fischietto di Napoli per almeno due turni, secondo quanto riportato da, dopo quanto visto nel posticipo dell'11a giornata ( partita poi vinta dal Milan 2-1 ). Una serie di errori quelli commessi dal sig. Maresca che, secondo Rocchi, ha sbagliato nel concedere il rigore al Milan per il contatto Ibañez-Ibrahimovic - rispetto alle nuove linea guida - così come nell'assegnazione dei cartellini ( la nostra moviola ).

Al disegnatore, infatti, non sono piaciuti anche gli 11 cartellini visti in campo tra le ammonizioni e l'espulsione di Theo Hernández che ha lasciato il Milan in 10 dal 66'. C'è anche l'episodio Kjaer-Pellegrini in area a fine partita, ma quello che preme a Rocchi è il primo rigore, quello dato al Milan. Secondo il designatore, infatti, il contatto Ibañez-Ibrahimovic era un 'rigorino' e se Mazzoleni lo aveva richiamato per fargli rivedere l'episodio alla VAR, Maresca avrebbe dovuto cambiare la decisione presa in campo. Invece, il fischietto di Napoli ha confermato poi il penalty in favore dei rossoneri, poi trasformato da Kessié. Un errore di procedure più di concetto, pur ritenendolo 'rigorino'.

