Romelu Lukaku è una bella notizia per l’Inter anche se relega il campionato italiano al rango di una clinica di lusso preferibile o preferita - per ora - "solo" alla Lega nord-americana. Il belga era stato reclutato, nel 2019, dal Manchester United per 75 milioni di euro. La marcia indietro diè una bella notizia per l’Inter anche se relega il campionato italiano al rango di una clinica di lusso preferibile o preferita - per ora - "solo" alla Lega nord-americana. Il belga era stato reclutato, nel 2019, dal Manchester United per 75 milioni di euro. L’estate scorsa, per 113 milioni, era tornato al Chelsea , il club che l’aveva scovato nell’Anderlecht all’alba della gavetta. In Inghilterra, tra Chelsea, West Bromwich, Everton, United e ancora Chelsea abbastanza ha segnato ma poco inciso: un Mondiale per club a febbraio (con gol al Palmeiras, in finale) e una Coppa d’Inghilterra da riserva, nel 2012, entrambi al Chelsea. Stop.

Altra musica, in Serie A. Allenato da Antonio Conte, che lo volle e lo impose. è stato determinante nel bene (rigore trasformato) e nel male (palla-gol divorata, autorete) nella finale di Europa League con il Siviglia, a Colonia, nel 2020. E addirittura la chiave dello scudetto che ghigliottinò, nel 2021, la dittatura della Juventus. Il cui uomo-mercato, Fabio Paratici, lo avrebbe volentieri scambiato, a suo tempo, con Paulo Dybala.

Nessun dubbio che, grazie alla formula (prestito secco di 8 milioni più 3 di bonus) e al taglio dello stipendio (da 12 a 8,5 milioni), l’operazione rappresenti un affare. Ciò premesso, senza i suoi muscoli, e al netto di uno stile così lontano da Edin Dzeko, la rosa dell’Inter rimaneva comunque la più forte, anche se meno forte: si pensi alle partenze di Achraf Hakimi, il terzino-fionda, e di Christian Eriksen, collocato dall’ultimo Conte al fianco di Marcelo Brozovic per ricavare la rampa del doppio play, cruciale nello scatto che avrebbe rimontato e incenerito il Milan.

Romelu Lukaku e Lautaro Martinez festeggiano a San Siro lo scudetto 2020-21 vinto con l'Inter Credit Foto Getty Images

L’intesa con Lautaro Martinez non è mai stata un problema. Spesso, anzi, la soluzione. Romelu fa reparto da solo. Negli schemi di Thomas Tuchel, orientati a un palleggio che detesta la scorciatoia del lancio lungo, era quasi un intruso. E poi oltre Manica il livello è molto più alto, molto più selettivo.

Noi siamo ancora periferia dell’impero. Non credo che, sulla virata, abbiano inciso la bellezza di Milano, la città italiana più europea, e il Mondiale in autunno, come se Lukaku fosse un precario in bilico. Più cogenti devono essere stati il senso di fallimento e la volontà di rivincita maturati fra le panchine di Londra. Per tacere delle sirene fiscali del decreto crescita.

Romelu Lukaku durante Chelsea-Wolverhampton - Premier League 2021-22 Credit Foto Getty Images

Il 3-5-2 è il modulo che, da Conte a Inzaghi, incarna lo zoccolo tattico dell’Inter. Lukaku lo conosce a memoria. Non c’è più Ivan Perisic, è arrivato Henrix Mkhitaryan, che se la vedrà con Hakan Calhanoglu nel ruolo di trequartista. Con Federico Dimarco al posto del croato. Di Krjstian Asslani, ventenne albanese ex Empoli, si parla di una valida alternativa a Brozovic. Il mercato è lungo, Suning ha posto paletti cruciali, bisognerà sfoltire (Arturo Vidal, Alexis Sanchez, Joaquin Correa, forse persino Milan Skriniar), Lukaku era e rimane il "punto e a capo". Non obbligatorio, organico alla mano, ma sfizioso.

Non dovrebbe faticare a re-inserirsi. Vicino a Lau-Toro, per torturare le difese e fornire sbocchi sulle ali; oppure traliccio avanzato, pronto a trasformare i campanili in cattedrali. E se mai arrivasse Dybala? Non sarà certo il tridente a metterlo in crisi, abituato com’è, in Nazionale e nei club, a giocare dovunque, con chiunque. Se mai, l’audacia della svolta potrebbe disturbare gli equilibri dell’assetto.

Lukaku-Inter: l'addio e il ritorno, il capolavoro di Marotta Credit Foto Eurosport

Numeri, non opinioni: nei due campionati all’Inter, Lukaku ha realizzato 47 gol in 72 gare, la media record della carriera (0,65). Viene, tanto per rendere l’idea, da un anoressico 8 su 26. Fra i tifosi, c’è chi l’ha presa bene e chi no (la curva Nord). Scappò dopo aver giurato eterno amore. Riappare dopo non essere stato capito, o non aver capito, quell’eterno amore che considerava fosse il Chelsea. Cristiano Ronaldo si regalò la Juventus a 33 anni. Zlatan Ibrahimovic ha riabbracciato il Milan a 38. Franck Ribéry battezzò la Fiorentina a 36. Lukaku ne ha 29, come Paul Pogba (ri)promessosi a Madama. Sarà la storia a fissare i nuovi confini del belga. Da «Il castello di Barbablù», l’ultimo libro di Javier Cercas, vi giro un passo che sembra scritto proprio per lui (e per noi): "Coloro che cercano la verità meritano la punizione di trovarla". E allora, sotto.

