Calcio

Serie A, La Juve si estromette: la volata a 7 giornate dalla fine

SERIE A - A sette giornate dalla fine del campionato di Serie A, calcoliamo quali sono le reali possibilità delle squadre in cima alla classifica. La Juventus ormai è praticamente fuori dopo la sconfitta con l'Inter della 31ª giornata, mentre il Milan non trova l'allungo a causa del pari con il Bologna, mentre il Napoli gongola per la vittoria sull'Atalanta. Il calendario ai raggi X.

00:01:41, 2 ore fa