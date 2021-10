Un punto di partenza che si può leggere anche come settimo posto in classifica e 13 punti dalla vetta della classifica. Il Sassuolo è già la seconda provinciale (anche se il termine è dispregiativo verso la squadra di Dionisi) che fa razzia allo Stadium, e per Madama il conto delle sconfitte è già salito a 3 (in 10 giornate di campionato). E quindi siamo di nuovo qua. 24 ore dopo un pezzo che "celebrava" la fase difensiva della Juventus di Allegri (1 gol subito nell'ultimo mese), i bianconeri sono ritornati al punto di partenza.Il Sassuolo è già la seconda provinciale (anche se il termine è dispregiativo verso la squadra di Dionisi) che fa razzia allo Stadium, e per Madama il conto delle sconfitte è già salito a 3 (in 10 giornate di campionato).

"Ora è il tempo della pazienza e della ripartenza, anche per chi segue il motto del vincere unica cosa che conta". Perché questo? Perché quando vai all-in per vincere e poi non vinci, devi smontare tutto e ripartire dalle fondamenta. La Juventus, invece, richiamando Massimiliano Allegri, è andata nella direzione opposta. Ha pensato che bastasse restaurare, invece bisognava rivoluzionare. Sarebbe facile spiegare il tutto con la sfortuna (il palo colpito da Dybala o il salvataggio di Ayhan sulla botta di Cuadrado), ma la realtà dei fatti è molto più complicata di così. Un anno fa, in un pezzo che si chiedeva cosa ne sarebbe stato di Cristiano Ronaldo , mi venne da scrivere:. Perché questo? Perché quando vai all-in per vincere e poi non vinci, devi smontare tutto e ripartire dalle fondamenta. La Juventus, invece, richiamando Massimiliano Allegri, è andata nella direzione opposta.

Difesa e attacco: disconnessi

I problemi di questa società, che ha concesso 13 gol in questo campionato e ne ha segnati solo 14, sono strutturali. Nel senso che i reparti sono scollegati. Se la difesa si muove bene, l'attacco s'impoverisce. Se l'attacco segna 2 o 3 gol, la difesa subisce. Guardate i risultati: si passa dal 3-2 contro Samp e Spezia ai vari 1-0. Non ci sono mezze misure. Nessun risultato netto. Emanuele Atturo di Ultimo Uomo, nel podcast "La Riserva", ha parlato di una fase offensiva poco coesa. Di 11 uomini che non sanno bene cosa fare con il pallone. E ha ragione.

Contro il Sassuolo, anche dopo una buona prima costruzione, la Juventus non riusciva a dialogare. A progredire palla al piede. I centrocampisti scappavano, non c'erano alternative sul corto. L'heatmap di Paulo Dybala, che potete recuperare su SofaScore, è criminale in relazione alla potenza di fuoco del giocatore. Allegri gli ha chiesto ancora una volta di legare il gioco, ma così facendo lo ha dirottato largo e lontano dall'area di rigore.

A livello difensivo, invece, per quanto i vari 1-0 abbiano regalato fiducia, la Juventus non ha mai dato idea l'idea di essere solida. Si è tirata gli avversari in casa, come faceva anni fa, e ha fatto affidamento sulle prestazioni singole del triangolo Chiellini, Bonucci e Locatelli. Nonostante la cessione di Cristiano Ronaldo, l'elefante nella cristalleria dei sistemi difensivi architettati da Pirlo e Sarri, i bianconeri non riescono ancora ad essere costanti nel pressing e nella riaggressione. Vanno a momenti, si alzano e si abbassano, ma il calcio di oggi non lo perdona più. Il controllo passivo non funziona più.

Andrea Pirlo e lo scudetto

Nessuno, nella storia della Serie A, ha recuperato uno svantaggio di 13 punti. Per quanto sia strano parlare di corsa scudetto dopo appena 10 giornate, la Juventus sta rischiando di compromettere tutto quanto. I prossimi due mesi - con annessa pausa invernale - ci diranno di più, ma, dopo aver visto i primi 60 giorni dell'Allegri-bis, possiamo dire che questa squadra dovrà scendere in campo e lottare contro ogni avversario. Non che prima non lo facesse, ma i campionati di governo, vinti a febbraio, con 10 punti sulle inseguitrici, non esistono più.

E oltre a ciò, la società deve monitorare anche la corsa Champions. Credo che il presidente Agnelli rifiuti il pensiero di vedere un'altra annata come quella di Pirlo (con la qualificazione all'ultima giornata), ma i posti sono solo quattro e nessuno vuole tirarsi indietro. Il talento complessivo dei bianconeri non lo può vantare nessuno, ma di solo talento non si vive. Serve trovare una propria identità, altrimenti il treno per l'Europa farà overbooking.

