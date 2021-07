Era iniziato tutto con un'innocua tradizione di squadra: il terzino albanese della Lazio Elseid Hysaj, in ritiro ad Auronzo di Cadore , era stato chiamato per intonare una canzone davanti al gruppo, nella maniera più spontanea possibile.

Il filmato del terzino, alle prese con i versi di "Bella Ciao", è penetrato nel tessuto più marcio dei social media, scatenando una strenua opposizione proveniente dalla parte più ottusa della tifoseria.

Serie A Il dopo Donnarumma: perché il nuovo Milan non deve aver paura 17 ORE FA

Dopo gli insulti sui social, la contestazione si è spostata anche per strada: nella notte di lunedì, un gruppo di persone ha ricoperto il ponte di Corso Francia con uno striscione: "Hysaj verme, la Lazio è fascista". Quest'oggi è arrivata la risposta della società, che ha sfidato l'onda d'urto apportata dagli ultrà.

Il comunicato della Lazio

La Società Sportiva Lazio condanna fermamente il vergognoso striscione contro il calciatore Elseid Hysaj. Non è il primo episodio di questo tipo. Noi non saremo mai dalla parte di chi nega i valori dello sport. Siamo senza indugio invece dalla parte del nostro atleta e di tutti gli altri calciatori impegnati in queste settimane nel ritiro precampionato. Prendiamo nettamente le distanze da chi vuole strumentalizzare per fini politici questa vicenda che danneggia la squadra, tutti i tifosi laziali e la Società. Non ci faremo intimidire da chi usa toni violenti ed aggressivi: per loro non c’è alcuno spazio nel nostro mondo che invece è ispirato ai sani valori sportivi della lealtà e della competizione, del rispetto reciproco e della convivenza civile ed indirizzato al superamento di tutti gli steccati di carattere sociale, culturale, economico e razziale.

Su Twitter spunta l'hashtag

Non è solo la società biancoceleste a raccogliersi attorno al proprio giocatore: su Twitter sono stati pubblicati circa 16.000 tweet con l'hahstag #iostoconHysaj. Tutto il mondo innamorato del pallone si è schierato al suo fianco.

Sarri: "Pressione? Non che al Chelsea o alla Juve ce ne sia meno..."

Serie A Il Napoli di Spalletti brilla nel 1° test: 12-0, poker Osimhen IERI A 17:43