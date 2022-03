Adrien Rabiot alla Juventus. Si poteva pensare che, con un allenatore come Max Allegri, il francese potesse esplodere invece è andato incontro ad una serie di difficoltà. Tante le critiche durante tutto l'anno e un quesito: 'Veronique Rabiot a Ouest-France che ha difeso il figlio soprattutto dopo i feroci commenti della doppia sfida tra Juventus-Villarreal, dove i bianconeri sono naufragati in casa perdendo 3-0. Il rimprovero principale è il gol subito in Spagna durante Dani Parejo che poi ha segnato. Queste le parole di Veronique Rabiot: Stagione tra pochi alti e tanti bassi quella dialla Juventus. Si poteva pensare che, con un allenatore come, il francese potesse esplodere invece è andato incontro ad una serie di difficoltà. Tante le critiche durante tutto l'anno e un quesito: ' Come mai Rabiot riesce sempre ad essere titolare? Squadra di Club o Nazionale che sia...?'. Nel mezzo della tempesta, è intervenuta la mammache ha difeso il figlio soprattutto dopo i feroci commenti della doppia sfida tra, dove i bianconeri sono naufragati in casa perdendo 3-0. Il rimprovero principale è il gol subito in Spagna durante la prima partita , in cui il francese ha sbagliato la posizione non seguendoche poi ha segnato. Queste le parole di Veronique Rabiot:

"Non gli è stato perdonato nulla e questo dall'età di 17 anni. Tutti commettono errori nella loro vita. La gente non si rende conto che i calciatori sono adolescenti quando iniziano, che devono crescere come uomini, non sono robot. In Italia la stampa dice che è cattivo? Non gli importa di questo e gioca ogni partita. Vorrei che il pubblico sapesse cosa serve a un calciatore per raggiungere il massimo livello. La gente non sa quanti sacrifici e quanta durezza mentale richiede.

L'immagine del bambino con sua madre non riflette affatto la realtà. Sono una persona autoritaria, è vero, i miei figli mi hanno spesso rimproverato per questo. Ma non quello ritratto dai media. Da dove viene questa immagine negativa? Penso che abbia a che fare con il fatto che non parliamo abbastanza con i giornalisti. Così ci rompono... Adrien gioca a calcio, è la sua passione e fuori dal campo vorrebbe condurre una vita discreta. Non vuole spiegare o giustificarsi".

Rabiot: "I fischi? Sono un professionista, so come funziona"

