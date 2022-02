Atalanta e Juventus (Maurizio Mariani di Aprilia. Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita in corso al Gewiss Stadium. Rivivi insieme a noi tutti gli episodi controversi del match tra Segui la DIRETTA SCRITTA ), valido per la 24esima giornata di Serie A, arbitrato dal signordi Aprilia. Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita in corso al

La moviola di Atalanta-Juventus

Minuto 31': SZCZESNY RISCHIA IL ROSSO MA... - Uscita a valanga del portiere della Juventus che cerca di anticipare Koopmeiners fuori area, ma finisce per commettere fallo. L'arbitro dà comunque il vantaggio e l'Atalanta guadagna un angolo. C'è l'intervento del VAR, ma non arrivano indicazioni diverse a Mariani che segnala quindi il corner a favore dei bergamaschi dopo il vantaggio dato. Non c'è il rosso perché ai lati di Szczesny c'erano comunque de Ligt e Bonucci e non si può parlare di chiara occasione da gol per Koopmeiners. Sarebbe dovuto arrivare, però, il giallo per il portiere polacco.

Minuto 36': ANCHE HATEBOER RISCHIA IL ROSSO - Fallaccio di Hateboer che entra col piede a martello su De Sciglio. L'arbitro dà il giallo, ma l'intervento è davvero duro e non sarebbe stata una sciocchezza estrarre il rosso.

Minuto 38': DANILO AMMONITO - La partita si incattivisce e arriva anche il giallo per Danilo che stende Boga. Giusta l'ammonizione, con il brasiliano che era diffidato e salterà la prossima col Torino.

Minuto 45': DE LIGT-BOGA, ERA RIGORE? Boga punta de Ligt e il neerlandese lo mura in due occasioni. Molti dubbi però sul primo intervento per un presunto tocco di braccio dell'ex difensore dell'Ajax.

La squadra arbitrale

Arbitro: Maurizio Mariani di Aprilia,

Assistenti: Meli e Imperiale,

Quarto uomo: Manuel Volpi,

VAR: Gianluca Aureliano,

AVAR: Pasquale De Meo

