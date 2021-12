Inter e Cagliari (Matteo Marchetti di Ostia Lido. Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita in corso allo stadio Meazza di Milano. Rivivi insieme a noi tutti gli episodi controversi del match tra Segui la DIRETTA SCRITTA ), valido per la 17a giornata di Serie A, arbitrato dal signordi Ostia Lido. Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita in corso allo stadiodi Milano.

La moviola di Inter-Cagliari

Minuto 33': ammonito Lautaro Martinez che spende un fallo tattico per fermare un contropiede del Cagliari.

Minuto 38': LAUTARO RISCHIA L'ESPULSIONE - Già ammonito, Lautaro Martinez va in acrobazia in area colpendo in pieno Bellanova. I giocatori del Cagliari chiedono il secondo giallo, ma per l'arbitro è solo calcio di punizione per i sardi.

Minuto 44': RIGORE PER L'INTER - Pescato in area Dumfries, che si inserisce alla perfezione, viene steso da Cragno. Poco da dire: giusto il rigore e giallo al portiere del Cagliari.

La squadra arbitrale

Arbitro: Matteo Marchetti di Ostia Lido

Assistenti: Scatragli e Della Croce

Quarto uomo: Daniele Minelli

VAR: Luca Pairetto

AVAR: Eugenio Ranghetti

