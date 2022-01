Rivivi insieme a noi tutti gli episodi controversi del match tra Inter e Lazio (qui la DIRETTA SCRITTA ), valido per la 21ª giornata di Serie A arbitrato dal signor Luca Pairetto di Torino. Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita in corso allo stadio "Giuseppe Meazza" di Milano.

La moviola LIVE di Inter-Lazio

19' ANNULLATO L'1-0 DI LAUTARO PER FUORIGIOCO - Meraviglioso tracciante di Sanchez che dal cerchio di centrocampo con un filtrante lancia in profondità Lautaro, l’attaccante nerazzurro si infila fra i centrali della Lazio e batte Strakosha in uscita. Dopo un consulto al VAR la rete viene annullata per offside veramente millimetrico.

La squadra arbitrale

Arbitro: Pairetto di Torino

Assistenti: Bercigli / Berti

IV uomo: Serra

VAR: Aureliano

AVAR: Bresmes

