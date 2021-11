Dopo la caduta del Milan contro la Fiorentina , il big match di San Siro tra Inter e Napoli assume un'importanza ancora maggiore perché in palio ci sono punti pesantissimi. I nerazzurri di Simone Inzaghi hanno infatti la chance di ridurre il gap dalla vetta della classifica risalendo a -4. Gli azzurri di Luciano Spalletti , dal canto loro, in caso di successo volerebbero in fuga a +3 sul Milan e a +10 sull'Inter. Ecco gli episodi più controversi del match del Meazza.