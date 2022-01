Rivivi insieme a noi tutti gli episodi controversi del match tra Juventus e Napoli (qui la DIRETTA SCRITTA ), valido per la 20ª giornata di Serie A arbitrato dal signor Sozza della sezione di Seregno Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita in corso allo stadio "Allianz Stadium" di Torino.

43' TOCCO COL BRACCIO DI MERTENS, MA VAR E SOZZA NON INTERVENGONO - L'episodio clou del primo tempo arriva pochi istanti prima della pausa di metà tempo, su una punizione a due Cuadrado esplode un destro dalla distanza che Mertens, disturbato un po' da Morata, nel tentativo di deviare il pallone con la testa finisce per colpire la sfera con l'avambraccio, per l'arbitro non c'è rigore ma corner per i bianconeri, il VAR non interviene e i giocatori della squadra di casa non protestano. L'episodio però resta molto dubbio.

