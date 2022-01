Gli episodi più controversi di Milan-Juventus , big match della 23esima giornata di San Siro. Arbitra la gara il signor Marco DI Bello della sezione AIA di Brindisi.

La moviola di Milan-Juventus (Di Bello)

Minuto 9: Giallo per LOCATELLI. Intervento irregolare su TONALI. Tackle ruvido, ma sanzionabile con il cartellino meno gravoso da regolamento. Rischia comunque qualcosa nella circostanza il metronomo della Juventus.

Minuto 42: Intervento duro di MESSIAS su CHIELLINI fermo a terra dolorante. Giallo per il milanista. Anche qui il milanista rischia qualcosa, ma il giallo è corretto a termini di regolamento.

Minuto 59: Junior Messias rischia la frittata! Morata prende posizione in area di rigore e il brasiliano da dietro appoggia il piede sulla gamba del bianconero, quasi ritraendola. Il pallone però non era nella disponibilità del rossonero e il penalty ci poteva stare. Di Bello non interviene, il Var è silente.

