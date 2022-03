Rivivi insieme a noi tutti gli episodi controversi del match tra Sampdoria e Juventus valido per la 29a giornata di Serie A arbitrato da paolo Valeri. Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita in corso allo stadio...

La moviola LIVE di Sampdoria-Juventus

MINUTO 33' - RIGORE PER LA JUVENTUS. Gran lancio di Locatelli per Kean, che controlla, si gira e viene steso da Colley. Valeri concede il penalty. Il contatto da dietro del difensore blucerchiato è netto, giusto dare il rigore. Da dischetto Morata realizza!

MINUTO 73' - CALCIO DI RIGORE PER LA SAMP. Fallo di mano di Rabiot su cross di Candreva dalla destra. Valeri ha la conferma del VAR. Qui il penalty review torna utile: Valeri aveva precedentemente asseganto la punizione dal limite, ma il replay ha mostrato chiaramente che la posizione del braccio di Rabiot era dentro al perimetro dell'area di rigore. Dal dischetto Szczesny para su Candreva.

La squadra arbitrale

VALERI

DI VUOLO – BOTTEGONI

IV: COSSO

VAR: AURELIANO

AVAR: DE MEO

