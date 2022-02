Il "giallo" si infittisce e toccherà al giudice sportivo stabilire, grazie all'ausilio delle immagini e al racconto degli ispettori federali presenti a bordo campo, cosa sia realmente avvenuto tra Lautaro Martinez e Theo Hernandez nel concitato finale del derby di Milano. DAZN, tramite alcuni giornalisti sui social, ha dichiarato di non vedere alcuno "sputo" dell'argentino verso il francese, ma per un'eventuale squalifica potrebbero essere prese in considerazione anche altri fattori.

Il recap della vicenda nei minuti di recupero del derby

Lautaro Martinez, già sostituito e in panchina, si rivolge con frasi presumibilmente poco carine a Theo Hernandez, mentre il francese sta scendendo nelle scale per andare negli spogliatoi dopo l'espulsione ricevuta per il fallo su Dumfries. L'argentino si sporge, urla verso Hernandez, le immagini non sono nitide, ma in diversi trattengono la sua furia. C'è chi parla di sputo, ma nessuna immagine chiarisce se sia avvenuto o meno.

Occhio alle offese, potrebbero essere punite

Lautaro Martinez era visibilmente arrabbiato, nervoso, come capita a tanti, probabilmente frustrato per la partita capovolta in pochi minuti. Di sicuro, fino a lunedí sera non c’erano segnali di un’acquisizione delle immagini da parte della procura federale. Questo non esclude però che gli ispettori federali abbiano visto e sentito il contenuto dell’episodio e possano averlo segnalato al giudice sportivo e alla procura federale. E il timore dell’Inter riguarda soprattutto gli insulti che l’argentino avrebbe pronunciato contro il francese.

Cosa rischia realmente

Bonucci in Supercoppa se l'è cavata con una multa e nessuna squalifica. Qui tutto dipende dal racconto degli ispettori federali. Lautaro potrebbe semplicemente essere multato per il suo comportamento (10 mila euro di solito è la cifra prestabilita per queste situazioni), a patto che appunto non emerga altro dai racconti di chi era lí in quei momenti. Sicuramente, in questa fase delicatissima della stagione, sarebbe veramente tosto per Inzaghi perdere il suo numero 10 per squalifica.

